Alicante y Elche suspenden las actividades del 9 d'Octubre por la alerta naranja: estos son los planes cancelados

La dana Alice se carga el Día de la Comunitat Valenciana. La provincia de Alicante se suma a la cadena de suspensiones en el Cap i Casal y se anulan las celebraciones previstas para este jueves.

El equipo de Gobierno en Alicante ha sido el primero en anunciarlo esta tarde. Pasadas las 15 horas, avanzaban la suspensión de los actos tradicionales con que se festeja el 9 d'Octubre por el agravamiento de la previsión de lluvias que pueden ser intensas este jueves.

La plaza del Ayuntamiento y el paseo de la Explanada son los ejes en los que se suelen organizar este tipo de actos multitudinarios donde participan diferentes entidades festeras. Este año así lo tenían previsto con una Dansà Popular y con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal.

En Elche han esperado hasta el final de la tarde para tomar una decisión similar. A las 19:20 horas anunciaban oficialmente la decisión del Cecopal. Este organismo que se constituye para gestionar las emergencias locales se había activado por la mañana del miércoles.

El centro de coordinación operativa municipal de la capital del Bajo Vinalopó ha suspendido el acto institucional del 9 d'Octubre, la Fireta del Camp d'Elx hasta el viernes día 10 y también las actividades municipales al aire libre y las deportivas.

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que con el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología se habilitará el segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales, CAUS, desde las 8.00 horas del jueves, 9 de octubre, hasta las 14.00 horas del viernes, 10 de octubre.

Con este servicio en marcha se ofrecerá alojamiento, desayuno, comida y cena a los usuarios que lo necesiten. Estos, además, recibirán un paquete de aseo e higiene personal.

La suspensión de las actividades no se queda solo en Alicante y Elche. Otros municipios se han sumado a la cancelación tras elevar la Aemet el aviso a naranja. Entre ellos, Elda, que suspendía todos los previstos, u Orihuela que decreta el cierre de las instalaciones deportivas, actividades al aire libre y mercados hasta nuevo aviso.

En el caso de Novelda, el Ayuntamiento decide trasladar el acto institucional al salón de plenos a las 11 horas. Los actos en el exterior previstos en la plaza Vella se cancelan con la excepción de los talleres infantiles que trasladan a la ermita de San Felipe.

Dénia también decide seguir adelante con modificaciones en el programa. El acto conmemorativo lo llevan al auditorio del Centro Social a las 10:45 h.

Esta dana que atravesará la Comunitat Valenciana durante la semana es la primera que recibe nombre, Alice. El Ayuntamiento de Alicante recomienda precaución y seguir la evolución de la situación meteorológica por los canales oficiales.

Noticia en actualización

