Alicante presenta la nueva bajada del IBI para 2026: estas son las bonificaciones extra

El equipo de Gobierno de la ciudad de Alicante presume de bajada de impuestos. La Concejalía de Hacienda presenta la rebaja del IBI aprobada con Vox que será la segunda que aplican en sus mandatos y para la que habrá una serie de bonificaciones extra.

El Impuesto de Bienes Inmuebles es uno de los más extendidos ya que afecta a 336.409 viviendas y locales en la ciudad, según detalla el departamento que dirige ahora Nayma Beldjilali. Ese es el censo que tiene que afrontar cada año este tributo municipal.

Esta rebaja, como han calculado, se traduce en 1,1 millones de euros. De esta forma, como remarcan a través de un comunicado, el equipo de Gobierno del PP "busca contener el esfuerzo fiscal de las familias".

La medida ya se había adelantado en junio, cuando las dos formaciones acordaron esta nueva rebaja que se suma a la anterior aplicada en 2019. Entonces ya se bajó el 5 %.

La nueva ordenanza establece en 0,61985 por 100 el tipo de gravamen para bienes urbanos cuando el tipo anterior era de 0,62042, lo que supone una bajada del 1,20 %. Ya ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local y ahora deberá pasar por la Comisión de Hacienda, abrir un periodo de exposición pública y ser finalmente ratificada por el Pleno.

Y si esos son los números generales, como detallan, hay una serie de personas que podrán tener un descuento extra. Entre ellas destacan la que se aplica a las viviendas de protección oficial con una bonificación del 50 % y la de familias numerosas que puede alcanzar hasta el 90 % en la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y el número de hijos.

La lista prosigue con una en la que también se está generando mucho interés: la aplicable para inmuebles en los que se haya instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. En este caso la bonificación puede alcanzar el 50 %.

El último apartado de quienes pueden conseguir descuentos en el IBI tiene que ver con los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. En estas se suelen incluir las que estén relacionadas con temas sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.

El pago del IBI se establece del 15 de marzo al 30 de junio de cada año, mientras que los interesados se pueden acoger al fraccionamiento en el pago que se puede extender en hasta seis plazos.