Detienen a siete personas por intentos de robos en barcos y casas de Alicante

El verano es temporada alta para el turismo en la ciudad de Alicante y la Policía Nacional se encarga de que no lo sea para los delincuentes. Por eso, en un primer balance de la operación Levante hecha en julio destaca la detención de siete personas por intentos de robos en barcos y viviendas.

El refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad se produce cada verano para apoyar en las zonas donde se concentra un mayor número de población en julio y agosto. En estos cinco casos, destacan el apoyo de la colaboración ciudadana para impedir robos con fuerza, hurtos y allanamientos de morada.

El primero de estos hechos sucedidos en la segunda quincena de julio se produce en la zona portuaria. Un hombre y una mujer de 38 y 28 años habían accedido de madrugada a varios barcos con la intención de sustraer los objetos de valor que encontraran.

Gracias a la llamada de un testigo acudieron los agentes rápidamente y los sorprendieron. Ambos sospechosos fueron detenidos aunque la mujer intentó huir lanzándose al agua.

Dos días después, a media tarde, los agentes sorprendieron a un matrimonio que intentaba asaltar un chalet. La alarma del inmueble dio el aviso necesario para llegar a tiempo y atrapar a la mujer de 44 años que ya estaba marchándose del lugar mientras que al hombre de 50 lo descubrieron escondido en el jardín.

Al día siguiente, y nuevamente de madrugada, el arrestado fue hombre de 52 años por robo con fuerza en un piso. Las patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar tras la llamada de un testigo que observó cómo el autor miraba por debajo de las puertas de varias viviendas en un edificio.

Los agentes lo detuvieron cuando intentaba acceder a una de ellas. En ese proceso le encontraron entre sus ropas herramientas específicas utilizadas en la técnica de apertura de puertas mediante la técnica del resbalón.

Ese mismo día por la tarde detuvieron a un hombre y una mujer de 20 y 27 años, a los que sorprendieron dentro de un piso con la cerradura y la puerta forzadas. Un vecino había alertado a la Policía Nacional al observar luces encendidas en la vivienda cuando no debía haber nadie.

En el interior se encontraron las herramientas que habían utilizado para romper la cerradura, logrando evitar que llegaran a sustraer efectos.

La última intervención fue realizada pocos días después cuando de madrugada, fueron detenidos dos varones de 35 y 52 años. Estos fueron descubiertos por un testigo que los observó forzando la puerta de una vivienda. Los agentes localizaron a los autores en las inmediaciones, procediendo inmediatamente a su detención.

En total son siete detenidos, cinco hombres y dos mujeres, a los que se les atribuyen delitos de robo con fuerza, hurto y allanamiento de morada, en diferentes grados de ejecución. Todos ellos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.