Alicante rechaza acoger a menores migrantes no acompañados derivados por el Gobierno por "falta de recursos"

Una trabajadora de Cruz Roja escolta a dos menores inmigrantes de Canarias, en una foto de archivo. Gelmert Finol EFE

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que rechazará el acogimiento de menores migrantes no acompañados llegados mayoritariamente a Canarias y derivados por el Gobierno a las autonomías porque "no hay recursos disponibles".

Desde el consistorio, a través de la portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, han calificado la decisión del Gobierno central de "imposición".

"El Ayuntamiento de Alicante y los alicantinos son solidarios con los que más lo necesitan, como hemos demostrado en multitud de ocasiones", ha sostenido.

"Pero no disponemos de recursos residenciales propios para la acogida de menores, incluidos los menores inmigrantes no acompañados, al no ser competencia municipal", ha expuesto la portavoz.

Cutanda ha explicado que el consistorio "ha tenido conocimiento este jueves de la carta remitida por la vicepresidencia primera y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana".

En ella, tras exponer la situación actual de 'sobreocupación' del sistema de protección de menores autonómico, solicita "conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en el municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados" que impone el reparto autonómico establecido por el Gobierno central.

"El Ayuntamiento de Alicante no va a atender a la solicitud trasladada desde el Gobierno central a la Generalitat para que Alicante acoja menores inmigrantes no acompañados, ya que no disponemos de recursos", ha afirmado la portavoz.

En este sentido, han respaldado plenamente "la postura de rechazo del Consell respecto a las imposiciones del Gobierno central para el reparto de menores no acompañados".

Según la portavoz, se trata de "una decisión unilateral que no ha ido acompañada de planificación ni de la más mínima intención de diálogo y entendimiento con las administraciones que se exige que se hagan cargo de estos menores".

Recurso

Por su parte, el Consell aprobó en agosto recurrir la norma de desarrollo del Real Decreto sobre el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias.

El Consell validó la autorización a la Abogacía General de la Generalitat para la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia.

Esta norma desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Esta última resulta ser la disposición legal que elaboró ​​el Gobierno para redistribuir entre las comunidades autónomas menores extranjeros no acompañados llegados en los últimos meses a Canarias.

"Cabe recordar que en abril, el Consell ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Real decreto ley 2/2025, al considerar que suponía una infracción del orden constitucional de distribución de competencias e injerencia en las de la Generalidad en materia del sistema de protección de menores", señalaron.