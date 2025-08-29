Detienen en Alicante a un peligroso fugitivo francés de 27 años perseguido por homicidio y quemar turistas

Condenado a cadena perpetua, un joven de 27 años huyó de Francia para evitar pasar el resto de su vida en la cárcel. Encontró refugio temporal en la ciudad de Alicante y ahí es donde le ha detenido la Policía Nacional para devolverlo a su país y asumir sus penas.

La Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) dictada por las autoridades de Francia deja claro el peligro que supone este veinteañero que está condenado por delitos de homicidio, incendio, chantaje y extorsión.

¿Cómo le encontraron? Una patrulla de seguridad ciudadana le había identificado porque estaba en la vía pública consumiendo sustancias estupefacientes en compañía de otras personas.

Tras comprobar sus datos a través de las bases de datos de la Policía Nacional, comprobaron que sobre dicho varón pesaba esa orden europea. En ella las autoridades de Francia alertaban de que había cometido delitos contra las personas y otros contra la propiedad.

La condena a cadena perpetua le había llegado por los mencionados delitos que había cometido en París en agosto de 2024.

Entre los detalles que avanza la Policía Nacional de esta Orden Europea de Detención señalan que el arrestado formaba parte de un grupo organizado. De hecho, ponen de ejemplo que, junto con otros dos hombres, ocasionaron lesiones y daños a un grupo de turistas a los que intentaron quemar lanzándoles artefactos incendiarios similares a cócteles molotov.

La Policía destaca el intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre las autoridades de otros países, como prueba cada verano la llegada de profesionales de Francia, Italia y otros. Con ello se pudo llevar a cabo la detención de este joven.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

El trabajo en la detención de fugitivos internacionales es muy habitual en la provincia. Los delincuentes intentan aprovechar los territorios con una alta presencia de turistas para intentar pasar desapercibidos. Y frente a eso se trabaja sin descanso.

Enfast, la red europea de equipos de búsqueda activa de fugitivos, se encarga de ese trabajo. Creada en 2013, cuatro años después España asumió esta forma de organización que desde Madrid se coordina con todas las provincias. Y hay mucho por hacer. Antes de las restricciones de movilidad de la pandemia, la cifra crecía cada año y en 2019 se llevaron a cabo 486 detenciones.