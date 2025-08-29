Condenan a un hombre por secuestrar, atar y quemar a otro en Alicante por una deuda

Un hombre ha sido condenado a prisión por secuestrar, agredir, quemar y amenazar a otro en Alicante para conseguir el pago de una deuda económica. Además de por un delito de tráfico de drogas.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Tercera, le ha culpado —junto a otros dos procesados— por agredir a la víctima cuando esta acudió a la vivienda del acusado en 2020 y estos le agredieron con puñetazos y patadas tras una discusión por una deuda económica.

Posteriormente procedieron a atarlo con bridas de plástico, dejándolo inmovilizado y sin posibilidad de escapar.

Según la sentencia, uno de los acusados cogió una navaja tipo "mariposa" y lo amenazó para forzarle a pagar el dinero que supuestamente debía. Además, otro de los acusados le quemó la mano con unas tijeras calentadas al fuego.

No conformes, exigieron a la víctima que contactara a su padre, residente en Italia, para que transfiriera 3.000 euros a una tarjeta de crédito designada por los acusados.

También le robaron la documentación personal, tarjetas y dos teléfonos móviles, prometiéndole devolvérselos únicamente tras recibir el dinero. La víctima obedeció y llamó a su padre para pedir el ingreso, pero finalmente no pudo realizarlo por no disponer en ese momento de la tarjeta.

Cerca de las 20:15 h de ese mismo día, le permitieron marcharse de la vivienda, aunque siguieron reteniendo sus pertenencias y teléfonos móviles —condicionando su devolución a que se hiciera el ingreso reclamado—, incluso proporcionándole una cuenta bancaria para la transferencia.

Al día siguiente, tras denuncias y órdenes judiciales, la Policía realizó un registro en el domicilio, en el que se hallaron: tijeras con la punta quemada, una navaja tipo mariposa, doce bridas plásticas, documentación personal de la víctima y, en una caja de cartón, diversas drogas: 0,39 gramos de cocaína, 5,75 gramos de MDMA, 51,62 gramos de hachís, y 111,81 gramos de cannabis, así como 215 euros en efectivo procedentes de la venta de dichas sustancias.

El denunciante sufrió quemadura de primer grado, lesión en la mano y dolor muscular en ambas manos, con ocho días de curación. Finalmente, falleció antes de que se celebrara el juicio, aunque sus derechos civiles quedan reservados para su heredero.

Durante el juicio, el acusado reconoció íntegramente los hechos y asumió las acusaciones.

Las penas impuestas han sido 1 año y 6 meses de prisión y pérdida del derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo por secuestro.

Por tráfico de drogas, 3 meses de prisión, inhabilitación especial durante ese tiempo y multa de 200 €.

Por lesiones leves, 20 días de multa a razón de 3 € diarios. Indemnización de 320 euros al padre de la víctima, solidariamente con los otros dos condenados.