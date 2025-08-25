Fingía estar perdido y tener sed para entrar en las casas y robar en San Juan y Mutxamel

El arresto del acusado de la oleada de robos en Sant Joan d'Alacant y Mutxamel. Guardia Civil

Desorientado y sediento, así se presentaba un hombre de 57 años en las casas de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel. La Guardia Civil lo ha arrestado como presunto autor de una oleada de robos en viviendas habitadas en esta zona de Alicante.

La Guardia Civil lo investiga por cinco robos con fuerza y un hurto en viviendas con moradores, un hurto en un comercio y dos delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas.

Los trabajos de investigación se iniciaron a partir de las diferentes denuncias sobre robos en viviendas que se estaban produciendo en las mencionadas poblaciones. El área del Puesto Principal de San Juan de Alicante activó un dispositivo específico para esclarecer los hechos.

Ahí es donde descubrieron que seguía un patrón definido en su forma de actuar: accedía a domicilios durante el día y si era sorprendido por los residentes, se hacía pasar por una persona desorientada y pedía agua para bajar la guardia de las víctimas.

Gracias a eso conseguía su propósito y siempre que podía, se dirigía a bolsos o mochilas para sustraer dinero en efectivo y tarjetas, con las que posteriormente realizaba pagos en establecimientos.

Tras realizar diversas gestiones y análisis de evidencias, los agentes lograron identificar al presunto autor. La colaboración de la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante facilitó la localización del sospechoso y procedieron a su detención. En ese registro se lograron intervenir 582 euros relacionados con los hechos.

El detenido es un hombre de 57 años que cuenta con numerosos antecedentes a los que se sumarán los nueve delitos por los que se le investiga. Una vez puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante se decretó su ingreso en prisión provisional.

Evitar los riesgos

Con el ejemplo de este caso la Guardia Civil aprovecha para dar una serie de pautas sencillas que reducen el riesgo de sufrir robos en domicilios.

La primera de ellas es cerrar siempre puertas y ventanas con llave, incluso para ausencias breves, y reforzar los accesos a patios o zonas menos visibles.

El segundo es no abrir a desconocidos ni facilitar la entrada por diferentes excusas: pedir agua, como en este caso, o usar el baño. Si lo que pretenden es revisar instalaciones, hay que exigir acreditación y confirmar por teléfono con la empresa si es necesario.

En tercer lugar recuerdan que es aconsejable guardar bolsos, carteras, llaves y dispositivos fuera de la vista y lejos de puertas o ventanas. Ahí añaden que se valore tener cajas de seguridad e inventarios de objetos de valor.