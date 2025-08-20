Alicante envía nuevos bomberos a Castilla y León para relevar en la extinción de los incendios

Los bomberos de Alicante durante su trabajo esta semana en Castilla y León.

Alicante mantiene su compromiso de ayuda en la lucha contra los incendios que están azotando Castilla y León. Este miércoles ha salido el segundo contingente de bomberos que el Ayuntamiento envía para trabajar en la extinción del incendio de Yeres.

El equipo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) se encarga de relevar al que se trasladó allí el lunes. A las diez de la mañana han salido los diez efectivos: un sargento, un cabo y ocho bomberos.

La previsión del Ayuntamiento es que permanezca en la zona hasta el viernes por la noche, cuando será relevado por un nuevo contingente si es necesario. Se mantienen en la zona los cuatro vehículos trasladados en la primera salida.

Los bomberos alicantinos desempeñan en estos momentos labores de extinción del fuego y vigilancia del perímetro en el incendio de Yeres, que comenzó el pasado 9 de agosto y en el que ya han ardido más de 25.000 hectáreas.

Un fuego que ha afectado también al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y que este miércoles ha bajado del nivel 2 al 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

El contingente alicantino se integra dentro de un convoy de emergencia coordinado por la Generalitat en el que también participan bomberos de los consorcios provinciales de Alicante, Valencia y Castellón y los municipales de las capitales de provincia, así como personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Hasta este miércoles permanecen activos 27 incendios forestales en Castilla y León, ocho con IGR 2, ocho con IGR 1 y 11 con IGR 0. Además, la comunidad se ve amenazada por los fuegos declarados en localidades limítrofes de otras autonomías como Extremadura y Galicia.

El drama de estos incendios está generando un debate en la provincia de Alicante sobre la gestión de los recursos. Este martes la Diputación de Alicante reivindicaba el trabajo hecho y subrayaba que "el esfuerzo en la prevención de incendios es incuestionable".

Estas declaraciones parten de las críticas del PSOE a las que desde el equipo de Gobierno del PP responden considerando que "es lamentable que la oposición en la Diputación haya aprovechado la dramática situación que estamos viviendo estos días en muchos puntos de nuestro país para transmitir una visión sesgada de las ayudas que destinamos a los ayuntamientos de nuestra provincia", critica la vicepresidenta Ana Serna.