Una escritora manda un mensaje a Fermín López tras una polémica publicación: "La próxima vez que me cite"

El futbolista del Barcelona, Fermín López, ha encendido las redes sociales en los últimos días tras publicar en su cuenta de Instagram una imagen suya celebrando de rodillas, acompañada de un mensaje que ha despertado todo tipo de especulaciones.

"Nunca ganan las malas personas, ni aquellos que hacen de la traición su modo de vida", empezaba el texto.

La frase fue interpretada por muchos como una indirecta cargada de tensión, lo que disparó rumores sobre posibles conflictos dentro del vestuario culé. Minutos después, la publicación desapareció, pero no fue suficiente para frenar la polémica.

Viral, pero 'anónimo'

Sin embargo, la historia ha dado un giro inesperado. Y es que, como ha confirmado la propia autora en conversación con EL ESPAÑOL de Alicante, el texto no es original del jugador andaluz, sino de la escritora alicantina Paz Castelló, quien publicó esas palabras en mayo de 2019.

Castelló explica que se enteró de lo ocurrido gracias a una alerta de Google que tiene configurada con su nombre. A primera hora de la mañana recibió una notificación sobre un tuit de un usuario que la mencionaba en respuesta a una noticia sobre el futbolista.

En ese mensaje, el internauta identificaba el texto como suyo y adjuntaba una captura de pantalla con la publicación del jugador.

"Fue como una cadena. El mensaje se hizo viral y alguien reconoció mis palabras. Gracias a eso me enteré", explica la autora. Desde entonces, el texto ha aparecido en medios nacionales e internacionales.

Pero lo que realmente ha molestado a Castelló no es que su texto haya sido compartido, sino que no se le atribuyera la autoría. "Nadie le quita sus goles a Fermín. Pues a mí que no me quiten mis textos", dice con rotundidad.

La autoría importa

Castelló lleva más de quince años compartiendo reflexiones, poemas y textos en sus redes, además de tener un blog, una página web y seis novelas publicadas.

La escritora alicantina, Paz Castelló

Está acostumbrada a que sus escritos circulen sin control por internet, pero cree que este caso es distinto: "Una cosa es que alguien anónimo lo comparta sin citar, y otra que lo haga alguien con una proyección pública tan grande".

"No creo que lo hiciera con mala intención", concede, "pero es una buena oportunidad para hablar de la importancia de respetar el trabajo intelectual".

Y añade: "Es tan sencillo como poner la frase en Google. En dos segundos te aparece quién la escribió".

Un precedente que se repite

No es la primera vez que sus textos son utilizados sin permiso. Recuerda cómo hace unos años un poema suyo fue ligeramente modificado y presentado a un concurso de radio, donde el participante ganó. ¿El premio? Un viaje con todo pagado a cualquier capital de Europa.

"Una lectora que trabajaba en la emisora me avisó", recuerda. Finalmente, fue Paz Castelló la que disfrutó del viaje.

Aunque lo recuerda como una anécdota, también lo ve como prueba de lo expuestos que están los autores.

El polémico texto

El texto que compartió Fermín López es el siguiente:

"Nunca ganan las malas personas, ni los que miran para otro lado, ni aquellos que hacen de la traición su modo de vida y de la cobardía su bandera. Solo es cuestión de tiempo. Esos pierden cada día porque el maquillaje con el que se cubren cada mañana, se les desdibuja y terminan, tarde o temprano, por mostrarse al mundo, como los mamarrachos que realmente son".

Una invitación literaria

Aunque no se siguen en redes sociales, Castelló tiene la intención de contactar con el futbolista. "Tal vez le escriba, y espero que le llegue. Me honra que comparta mis textos, pero le pido que por favor ponga mi nombre cuando lo haga", señala.

La escritora alicantina aprovecha para invitar al jugador a leer su primera novela, 'La muerte del 9', publicada en 2013, y considerada la primera novela sobre fútbol escrita por una mujer en España.

"Dudo que la conociera, porque él era muy joven cuando se publicó, pero sería bonito que la leyera".

Castelló cierra su reflexión con un mensaje claro: "Esto no va solo por Fermín. Va por todo el mundo que comparte contenido en redes. Hay que devolverle al César lo que es del César".