Mazón: "Yo no pude elegir la lengua vehicular en la educación de mis hijos, ahora las familias sí pueden"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP) ha reiterado que "no está encima de la mesa" el cambio legal que permitiría que la ciudad de Alicante pasase de la zona de predominio lingüístico valenciano a la del castellano, como se fijó en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, de 1983, y que ahora ha aprobado en una declaración institucional el Ayuntamiento gobernado por el también popular Luis Barcala.

Un cambio que tiene que ver con el mantenimiento en la Ley de Libertad Educativa aprobada por su Consell de la catalogación de las zonas que clasificaron cada municipio hace 42 años. Pese a que los cambios sociológicos de la ciudad de Alicante han llevado a que en la última consulta de la lengua vehicular entre las familias haya arrojado datos demoledores.

189.000 personas en la ciudad de Alicante han elegido el castellano frente a 3.600 el valenciano en la consulta pública sobre la lengua base de la educación realizada este mismo año. Por eso, preguntado por un periodista en Alicante sobre la posible "contradicción" dentro del PP, alicantino y autonómico, Mazón ha sido tajante: "No, yo no veo demasiada contradicción. De hecho, no he visto ninguna".

Y en este sentido ha continuado: "Lo que sí que veo es un gran cambio en la ciudad de Alicante. Que es que por primera vez las madres y los padres pueden elegir la lengua vehicular de sus hijos. Eso antes no ocurría. Gracias a la ley de libertad educativa, las madres y los padres de Alicante pueden elegir. Yo no pude elegir la lengua vehicular de mis hijos. Pero ahora las madres y los padres sí que pueden elegir".

Mazón ha recordado que "con respecto a iniciativas de mociones, como la que se han planteado en el Ayuntamiento de Alicante, las vivo, las conozco de la pasada legislatura [en que fue concejal de municipio]". Para añadir: "Yo creo que la Generalitat tiene que ser extraordinariamente respetuosa con la autonomía municipal y con las declaraciones que a cada uno de los municipios puede poner en marcha".

Para sentenciar: "En estos momentos no está sobre la mesa esa cuestión desde el punto de vista competencial porque para abordar una cuestión de ese tipo se necesita una serie de estudios técnicos, sociológicos que en estos momentos no están solo en la mesa. Respetamos la iniciativa de los distintos ayuntamientos y como siempre, con total respeto".