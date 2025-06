Las portadas de las barracas a la basura en la cremà unen a los festeros que piden explicación: "Me puede pasar a mí"

Sin cremà no hay descanso en la ciudad de Alicante. Eso es lo que han descubierto los presidentes de las barracas de Alfonso el Sabio que han reunido el apoyo de otras decenas para pedir explicaciones sobre lo que pasó en la noche del 25. "Me puede pasar a mí", afirma uno de ellos.

Este jueves esperaban respuestas por parte de la Federación, que había convocado a las barracas afectadas. A la cita llegaron los presidentes de Pica i Vola, Els Chuanos, Octanos y Goles, Los Gorilas, pero acompañados de decenas de otros, en solidaridad por lo sucedido.

Ante eso, se han reunido todos en el salón de actos para exponer sus versiones y escuchar las explicaciones que se pudieran aportar. El compromiso de David Olivares, en cambio, es transmitir estas quejas al Ayuntamiento. Al finalizar, a través de un comunicado, ha afirmado que "las Hogueras y Barracas formamos parte del mismo barco".

Paco Perea, presidente de Els Chuanos, cree que "el problema que hubo ahí de verdad en Alfonso el Sabio fue el cambio de horario de la cremà de los bomberos". Su previsión era que a partir de la medianoche, en el primer turno, llegara el dispositivo. Este año, no fue así y por razones que se desconocen entraron en el segundo turno, a partir de la una y media.

Eso provocó, como prosigue Perea, que se congregara "un montón de gente que venían y se montó ahí la de Dios". El problema es el control del espacio de seguridad, "que no había forma humana" de delimitar por la cantidad de público "esperando una hora y media a que se queme eso; fue imposible".

Su barraca, que tenía asignado el primer turno para quemarse con la hoguera asignada, sí pudo cumplir con el ciclo del fuego. Las otras barracas mencionadas no pudieron. Pero Perea recalca que si eso fue así "no ha tenido nada que ver para que nuestra barraca se queme" que el alcalde forme parte de ella. Un comentario que ha tenido que escuchar en la reunión y que desmiente categóricamente.

Verónica Hernández, de Pica i Vola, comparte con Perea la importancia de que la avenida Alfonso el Sabio se queme antes para así despejarla y facilitar el flujo de personas hacia las diferentes hogueras durante la intensa noche.

Su portada acabó recogida por los servicios de limpieza, rompiendo con la tradición. "No fue lo mejor que nos ha pasado en la historia de 85 años que llevamos", lamenta. Y aún no entiende por qué estando prevista su quema con la hoguera no sucedió así.

"Esto no tiene que volver a ocurrir nunca más. No puede quedar una muestra de arte efímero como son las portaladas de las barracas sin quemar. No se puede tirar a la basura", subraya.

El caso de Los Gorilas es diferente porque su portada esperaban quemarla de forma independiente, como han ido haciendo durante más de una década. Una costumbre que este año no se ha producido porque, como les ha recordado el Ayuntamiento, la ordenanza no lo prevé de ese modo.

Luis Marco, su presidente, critica ese cambio que, previamente, "no fue notificado por ninguna vía: ni telefónica, ni por email ni por ningún ningún modo. No nos notificaron el informe". Un documento que señala la obligatoriedad de hacerlo con su hoguera asignada, la de Ruperto Chapí.

Ahora, como aseguran fuentes municipales a EL ESPAÑOL que se está estudiando, se pueden enfrentar además a una multa por el sobrecoste en la limpieza del área que ocupan en la avenida Constitución.

La limpieza

Si esa multa llegara, Marco adelanta que la recurrirían porque rechazan de plano que se haya ensuciado la vía de forma extraordinaria. "Es absolutamente falso", asegura, "nuestra calle se quedó completamente limpia".