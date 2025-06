Dimite Toni Gallego, concejal de Hacienda de Alicante: "No voy a ser impedimento para romper con Vox"

Toni Gallego, concejal de Hacienda, Economía y Deportes del Ayuntamiento de Alicante, ha dimitido tras la petición de Vox y de los grupos de la oposición que pedían su salida del gobierno municipal, después de incumplir la norma de gasto en cerca de 30 millones. "No voy a ser impedimento para romper el pacto entre PP y Vox", ha señalado en una rueda de prensa urgente.

La salida del economista y CEO en excedencia del Intercity era un hecho a falta de confirmarse tras semanas de polémicas y encontronazos entre los socios de gobierno por la aprobación del plan de ajuste, tras el incumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio presupuestario de 2024.

A finales de mayo, un informe del interventor municipal de Alicante alertaba de que la ciudad había incumplido la regla de gasto que impuso el Gobierno central a las administraciones locales después de la crisis económica de 2008, en 27 millones.

Desde entonces, la oposición ha intentado asfixiar al equipo de gobierno de Luis Barcala, que solo cuenta con 14 concejales (minoría), frente a los 8 del PSOE, los 4 de Vox, los 2 de Compromís y 1 de EU.

La decisión ha sido acordada con el alcalde, quien, según Gallego, le ha transmitido su agradecimiento por "ser honesto" y porque "el pacto es importante para Alicante".

"La línea roja que pone el grupo Vox era mi salida, por lo que debo molestar bastante a ellos y al resto de grupos que han pedido lo mismo", ha explicado.

El economista ha reconocido no tener "ningún problema" con la decisión. "No soy político, no vivo de esto. De hecho, voy a irme y voy a cobrar el doble de lo que estoy cobrando aquí, y creo que voy a ser mucho más feliz".

Además, ha retado a la oposición a que "sean valientes y le digan a los alicantinos qué habrían recortado de los 30 millones de inversiones. Que le digan a los alicantinos que no les habrían subvencionado el transporte público. O díganle a los vecinos del barrio de San Blas que no habrían rehabilitado el parque. O a los damnificados por la DANA que no los habríamos ayudado".

"Lo que supongo que harán es ser cobardes y no decir nada sobre qué quitarían para no superar el techo de gasto", ha apuntado.

Durante su comparecencia, antes de anunciar su marcha, ha defendido su gestión comparándola con la de otros municipios como Alcoy o Elche.

"Estos resultados se dan en la mayoría de ayuntamientos de España de poblaciones en expansión, como es totalmente lógico", ha insistido.