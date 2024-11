¿Seguidores reales o bots? El portavoz de Compromís en Alicante crece un 552% en un mes en su cuenta de Instagram

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha crecido en casi 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram en tan solo un mes y sin ningún contenido especialmente reseñable. Exactamente, creció en 19.855 seguidores en solo un mes, al pasar de los 7.695 que tenía el 14 de octubre de 2024 a los 27.550 que le constaban el 14 de noviembre, un 258%. No obstante, sus nuevos seguidores destacan por ser perfiles sospechosos de no pertenecer a personas, sino a bots.

Un somero análisis de la cuenta del concejal de Compromís permite ver como el crecimiento de su red social en un año aumentó un 552% sin que el concejal haya protagonizado ningún episodio viral que pudiera justificar ese incremento tan espectacular.

Este crecimiento además, no se ve respaldado por una mayor interacción entre sus seguidores, como se espera en aquellos casos en los que el aumento de seguidores es natural. La tasa de engagement de la red social de Mas (el valor que mide el grado de actividad de una cuenta en relación con sus seguidores, es de apenas el 0,6%).

Neonbrand - Rocknroll Monkey Unsplash Omicrono [¿Cómo hacer una red de bots? Fácil comprar pero complicado de organizar]

En la actualidad la red social de Instagram solo permite ver parcialmente los seguidores de una cuenta, aunque se trate de un perfil público y abierto. Pero llama la atención de los expertos que de los 100 seguidores de la cuenta de Compromís a los que sí es posible acceder, su inmensa mayoría corresponden a cuentas sin contenido y con apenas seguidores reales.

Perfiles como jaxa.120120102, con una publicación en caracteres árabes y cirílicos; o chikiri_mikiri, con dos fotografías publicadas de capturas de juegos, 0 seguidores y 58 seguidos; o hddnnxam, con solo una fotografía publicada, un seguidor y 45 perfiles seguidos, son muestra evidente de que no pertenecen a personas reales.

Ejempo de perfil uno de los nuevos seguidores de Rafa Mas.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), tiene en su red de Instagram 27.600 seguidores, con perfiles reales aunque como sucede en cualquier cuenta se le puede colar también algón bot. Un crecimiento que se ha producido durante muchos años. No en vano, es alcalde desde 2018 y en las últimas elecciones municipales logró un 41,2% de los votos. Su cuenta de Facebook tiene alrededor de 24.000 seguidores, lo que concuerda con la Instagram.

La portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló, jefa de la oposición en el Ayuntamiento, tan solo tiene 1.478 seguidores en su cuenta de Instagram, incluso después de haber sido consellera de Sanidad del gobierno valenciano en plena pandemia de Covid-19. En las últimas elecciones consiguió un 26,2% de los apoyos de la ciudadanía. En Facebook, Ana Barceló tiene 4.900 seguidores.

Crecimiento de los seguidores de Rafa Mas de 14 de octubre a 14 de noviembre de 2024.

Sin embargo, Mas casi iguala en seguidores en Instagram alcalde (con esta exponencial subida en un mes), pese a que sólo el 7,5% de los alicantinos confió en él para ser alcalde en mayo de 2023. En cambio, en Facebook la cuenta del concejal tan solo tiene 5,400 seguidores, una tasa normal para un perfil político medio.

Ya en 2020, este diario informó en palabras de Manuel Moreno, experto en redes sociales y director de TreceBits.com, de que "orquestar una campaña de bots sin ser expertos y, sobre todo, sin tener conocimientos informáticos para desarrollar ese software programado para realizar acciones es poco menos que imposible. Habría que recurrir a otros. No es algo que esté al alcance de cualquiera".

Preguntado a este respecto, el portavoz de Compromís asegura que es consciente de este hecho pero que él no ha pagado "ni un euro" por tener más seguidores en Instagram. "Claro que hay gente que te sigue, quiere ayudarte, y a lo mejor viene de ahí".

Mas asegura sentirse "víctima" de este crecimiento exponencial de seguidores. "Lo estoy investigando y me he puesto en contacto con la red, pero yo ni tengo tiempo ni sé cómo eliminarlos. Además, estas cosas son muy lentas, con correos electrónicos en inglés".

Por último, asegura que paralelamente la cuenta de Instagram de Compromís Alicante ha sido hackeada y el partido ha tenido que crear una nueva. "Estratégicamente a mí esto no me interesa porque lo que quiero es que me siga gente de aquí, no de Pakistán. Yo ya tenía 10.000 seguidores, el concejal que más tenía si exceptuamos al alcalde y se puede ver que mis reels son seguidos por gente de aquí", concluye el portavoz de Compromís.