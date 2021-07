El estudio de Alicante Crystalzoo arrebata el Óscar de la arquitectura a grandes firmas mundiales

El despacho de arquitectura alicantino Crystalzoo se ha alzado con el Premio a Mejor Estudio de Arquitectura de Obra Pública 2021, concedido por Architizer, los conocidos como Óscar de esta disciplina. Esta firma nacional consigue posicionarse entre algunos de los grandes nombres de la arquitectura de Estados Unidos y China, con más de 500 empleados, que han quedado finalistas.

A este respecto, el mérito es doble si se atiende a que competía con otras grandes firmas internacionales como la holandesa Mecanoo, la alemana Crossboundaries, la china Lacime o la norteamericana Ikon5, entre otras. La organización del premio ha valorado la trayectoria, las distinciones, el diseño y la funcionalidad de los trabajos presentados, así como la metodología de trabajo y planteamiento e ideario del despacho, donde prima la conciliación familiar de su equipo. Entre las diferentes categorías destaca la de Mejor Firma de Arquitectura 2021, reconocimiento que ha obtenido la británica Foster + Partners.

Crystalzoo es un estudio de arquitectura de ámbito nacional, con sede dentro de la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Alicante, con más de 20 años de experiencia en obra pública y en el sector privado. Está compuesto por once profesionales, capitaneados por su CEO Jose Luis Campos Rosique, especialistas en arquitectura, diseño y paisajismo. Sus obras se han publicado en diferentes revistas especializadas de carácter internacional, y han ganado importantes premios de obra construida, locales, nacionales e internacionales como el FOPA o el FAD, y como proyecto finalista en los Mies Van Der Rohe.



En palabras de su director José Luis Campos: "Es un honor increíble el que se reconozca la labor de nuestra empresa a nivel internacional. Es un espaldarazo a nuestra firma, que pone de manifiesto la gran calidad de la arquitectura española y el reconocimiento que tiene fuera de nuestras fronteras". También ha entrado a formar parte de la A+List Architizer, junto a grandes firmas de arquitectura de todo el mundo como BIG, MAD, MVRDV, Studio Gang, Toshiko Mori, UNStudio y Zaha Hadid.

José Luis Campos Rosique

Otros reconocimientos

Pero este no ha sido el único reconocimiento que el estudio ha recibido. Recientemente, Architizer ha seleccionado el espacio municipal y colaborativo Lab_Nucia como uno de los mejores edificios de oficinas del mundo. Este laboratorio de empresas, diseñado por el estudio Crystalzoo figura en esta selección junto a construcciones de todo el mundo como el Leeza Soho de Zaha Hadid Architects en Pekín, el OIZ Office de Yazgan Design Architecture en Ankara; o el Solar Carve del Studio Gang en Nueva York.



Esta mención se suma al Premio Architizer a Mejor Edificio Público del Año 2020, en la votación del público y en la del jurado, recibido por Lab_Nucia el pasado mes de agosto y en el que se impuso a otras cuatro obras situadas en Canadá, Estados Unidos, Suecia y Francia. No es la primera vez que estos galardones valoran el trabajo del estudio alicantino, que ya se alzó con el Premio a Mejor Edificio Público del Año en 2016 por su obra Extensión Administrativa de La Nucía. Así, los Premios Architizer vuelven a reconocer la labor de Crystalzoo que con una filosofía basada en la sencillez, la creatividad y la innovación ha posicionado a la arquitectura española y en particular de la Comunidad Valenciana como un referente mundial en armonía con el entorno y alejado del urbanismo desenfrenado tan propio de esta provincia.

Imagen de la antigua estación de autobuses de Alicante, rehabilitada.

Detrás de reconocidas obras

Crystalzoo y su CEO José Luis Campos Rosique es responsable de otros edificios públicos destacados de la Comunidad Valenciana, entre los que se encuentran, la rehabilitación de la Antigua Estación de Autobuses de Alicante*, el Casal de Juventud de Novelda, la Biblioteca de San Vicente del Raspeig(FOPA 2007*), El IES Rafal (FAD 2010 *) y la Residencia para personas mayores dependientes en Ontinyent, y ya dentro de La Nucia, destaca la Extensión Administrativa (Architizer A+2016, Best KNSTRCT 2015), el centro Social el Tossal (Selección Transit) el Centro de la Tercera Edad La Casilla (finalista Architizer A+2018), la SEU Universitaria de la UA (deZeen top cultural building 2009), el Centro Medioambiental CEM El Captivador (selección AD Best Colour building 2015), el Lab_Nucia (Architizer A+2020, AITIM 2020) y el Estadio Olímpico Camilo Cano.

Sigue los temas que te interesan