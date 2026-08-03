Alcoi marca con 40 grados la temperatura más alta de la Comunitat Valenciana en el primer domingo de agosto

La temperatura máxima de la Comunitat Valenciana este domingo se registró en Alcoi, en la provincia de Alicante, con 40 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Cerca de ese valor estuvo Orihuela, con 39,8 grados, mientras que Pinoso registró 39,1, Villena 38,8 y Fontanars dels Alforins 38,7.



La capital alicantina marcó 33,2 grados, Castellón 32,3 y Valencia 31,5 en la jornada de este domingo, día en el que la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) informó del calor excepcional registrado el mes pasado.

Fue el mes más cálido de la Comunitat Valenciana desde que hay registros, en los que algunas localidades superaron los 40ºC, según informó Avamet.

En concreto, hubo 17 días en los que algún municipio valenciano superó los 40ºC. Se trata de Villena (45,1); la Pobla Llarga (45,5); Ontinyent (44,5) o Llocnou d'en Fenollet (44,3).

A ellos les siguió Jalance, con 42,7ºC; Orihuela, con 42,6; Villena, con 42ºC; Requena, con 41,3; o Sumacàrcer con 41,2ºC, según desglosaron las mismas fuentes.