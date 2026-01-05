À Punt restransmitirá la Cabalgata de Reyes de Alcoy en directo este lunes a partir de las 18.15 horas

La noche más mágica del año vuelve a llenar de ilusión la radiotelevisión pública, que un año más retransmitirá en directo la tradicional Cabalgata de Reyes desde Alcoy.

El programa especial se emitirá el 5 de enero, de 18:15 a 21:00 horas, con la presentación de los periodistas alcoyanos Ferran Cano y Reis Juan. À Punt desplegará de nuevo todos sus recursos técnicos para acercar al público la emoción con la que los más pequeños viven esta cita tan esperada.

Sobre el terreno, los reporteros Berta Bàidez, Carles Navarro y Claudia Argent se encargarán de recoger las impresiones del público y los detalles del desfile.

Entre los invitados especiales estará la Coral Cantors d’Alcoi, poniendo el toque musical a una edición que podría ser aún más mágica este año, ya que las previsiones apuntan a una posible nevada.

Considerada la cabalgata más antigua del mundo, la de Alcoy fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2001. Su origen se remonta a 1866, cuando un grupo de jóvenes organizó un pequeño desfile iluminado por antorchas para que Melchor, Gaspar y Baltasar saludaran a los niños de la ciudad.

Con los años, la celebración ha ido incorporando el bando real, la llegada del emisario y la presencia de personajes bíblicos, hasta consolidarse como un espectáculo lleno de tradición, música, fuego y emoción.

Una programación especial

À Punt ha preparado también una oferta televisiva especial para los días 5 y 6 de enero. La víspera del Día de Reyes comenzará con el concurso Atrapa’m si pots – Especial Reyes, presentado por Òscar Tramoyeres, a las 15:15 horas.

A las 16:15 se emitirá la película Manolito Gafotas: cómo mola ser jefe, y por la noche, Eugeni Alemany presentará una edición especial del concurso A la Saca.

El Día de Reyes estará dedicado principalmente al público infantil, con una programación matinal que incluirá las películas Manolito Gafotas 1 (10:45 h), La historia interminable (12:15 h), Un niño grande y Zoe y Tempestad tras la comida. La jornada culminará con el estreno del nuevo concurso musical Cantem, conducido por Maria Fuster, a partir de las 20:15 horas.