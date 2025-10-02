La Generalitat desbloquea en Alcoy el proyecto piloto de 13 viviendas públicas sostenibles tras un acuerdo con un edificio colindante

La Generalitat ha logrado reactivar el proyecto piloto para levantar un bloque de 13 viviendas públicas sostenibles en los solares de la calle Ambaixador Irles, 32, y Sant Jaume, 14 de Alcoy (Alicante), que llevaba tiempo paralizado.

Según informó el Ejecutivo valenciano a Efe, las viviendas estarán destinadas al alquiler asequible.

La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, mantuvo un encuentro con los dueños del inmueble colindante y alcanzó un acuerdo que hará posible continuar con la iniciativa, según recoge la nota oficial.

El proyecto acumulaba diversos retrasos en su redacción y en los últimos meses se hallaba bloqueado por un conflicto con la medianera de la finca vecina, donde existen varias ventanas que dan al solar reservado para la nueva construcción.

Durante la reunión se pactó una solución: respetar las ventanas dándoles salida a un patio de luces, lo que permitirá compatibilizar ambos inmuebles.

Martínez expresó su satisfacción con el desenlace: “Llevamos mucho tiempo volcando esfuerzos en desbloquear este proyecto tan relevante para Alcoy, y ahora podemos seguir avanzando”. El siguiente paso será la licitación de las obras.

El edificio piloto se enmarca en la línea de viviendas públicas innovadoras, resilientes y sostenibles que impulsa la Generalitat.

El diseño prevé un inmueble de cuatro plantas sobre la baja con 13 viviendas nuevas en una parcela propiedad de la EVHA. Entre los aspectos destacados están la construcción modular, el uso de materiales de proximidad y los sistemas de bioconstrucción.

Además, la directora de la EVHA aprovechó su visita a Alcoy para revisar la situación de distintos solares y edificios disponibles en la ciudad.