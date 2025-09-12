Alcoy homenajea a su cantante universal, Camilo Sesto, con una escultura de bronce

Más de 300 seguidores de Camilo Sesto de distintos lugares del mundo se han citado este sábado en la ciudad natal del artista, en Alcoy, para asistir al descubrimiento de la escultura en bronce del artista en el patio del que será el museo dedicado a su figura.

El acto coincide con los días previos al 79 aniversario de su nacimiento y justo cuando se cumplen seis años del fallecimiento, y ya han reservado plaza seguidores llegados de lugares tan lejanos como México o Chile.

De dos metros de altura, la estatua es obra del escultor Manuel García Rey, el mismo que realizó el busto expuesto en el homenaje celebrado en el salón de plenos cuando falleció el cantante y el encargo ha sido iniciativa de la presidenta de la Asociación Cultural Camilista de España, la murciana Paquita Ruiz, quien impulsó una suscripción popular para financiar los 25.000 euros que ha costado la obra.

La inauguración está prevista para las 12 horas en el patio interior de las viviendas del número 40 de la calle El Camí, espacio donde se preparan las instalaciones del museo que Alcoy dedica a Camilo Sesto.

Por la tarde, a las 18 horas, se ha organizado una visita especial al Camilo Sesto Club de Alcoy y, por la noche, una cena en la que actuarán Los Dayson, la primera banda de Camilo Blanes Cortés (Camilo Sesto) y protagonista de sus inicios musicales en Madrid.

El presidente del club de fans alcoyano, Gilberto Molina, ha explicado a Efe que “se ha creado una gran expectación” en torno a las actividades de esta jornada puesto que sólo para la cena han reservado plaza más de 300 personas, algunas de ellas seguidoras acérrimas del cantante que han viajado desde países como México o Chile.

La ubicación de la escultura generó cierta polémica a principios de junio de 2025, puesto que sus impulsores exigían que estuviese en el parque de la Glorieta, uno de los primeros lugares en los que Camilo Sesto cantó en público pero finalmente la controversia se ha resuelto al consensuar como mejor emplazamiento el patio del futuro museo dedicado al cantante.