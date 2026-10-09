Óscar Puente descarta ir de 1 por Alicante: "Se entendería muy mal que no encabezara la lista de Valladolid"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado hoy que será el cabeza de lista por Valladolid en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y, por tanto, ha descartado ser el número 1 al Congreso por Alicante. "Se entendería muy mal que no encabezara la lista de Valladolid".

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Puente ha aseverado que el PSOE tiene datos que le dan como primera fuerza política. Además, ha señalado que dedujo el pasado jueves día 1 de octubre que iba a haber elecciones tras hablar con Pedro Sánchez.

Cuando se le ha preguntado si encabezará la lista del PSOE por Valladolid, ha exclamado: "Sí, claro", "soy el secretario general de la provincia de Valladolid".

Y precisa que aunque se ha hablado mucho de que podría encabezar la lista de Alicante, porque hace "mucha vida allí", ya que su mujer es de esa provincia, tiene una casa y pasa mucho tiempo en esta ciudad, él es de Valladolid, secretario general provincial del PSOE Valladolid y ha sido alcalde ocho años de esta ciudad. Por ello, cree que "se entendería muy mal que no encabezara la lista de Valladolid".

Además, ha admitido que volver a pelear por la Alcaldía de Valladolid se lo plantea "todos los días". "Está en mi cabeza porque mi vocación ha sido siempre la de pelear por la Alcaldía", ha exclamado, pero ha precisado que en este momento "no es una opción" porque tiene otras responsabilidades. También duda de que fuera bueno que él volviera dado que tienen la "gran fortuna" de tener gente "muy válida" en el mismo grupo municipal.

Óscar Puente también ha explicado que él dedujo que iba a haber adelanto electoral el jueves de la semana pasada por la noche cuando él estaba en Estados Unidos y habló con el presidente del Gobierno.

"No me dijo qué iba a haber, simplemente intercambiamos un poco opiniones del momento y de lo que se debía hacer. Y yo extraje la conclusión de que lo tenía tan claro como lo tenía yo en ese momento", ha señalado.

Al ser preguntado si el presidente del Gobierno pregunta pero no aclara mucho de lo que piensa él en esas conversaciones, el ministro de Transportes ha explicado que los que le conocen, y él le conoce "bien de muchos años", saben "por dónde van los tiros".

Ha argumentado, a este respecto, que cuando se tiene un problema diagnosticado "que además es el primer problema" de los españoles y se va al Parlamento con una solución, o con lo que se cree que es una solución, y el Parlamento "dice que no", cree que lo "democráticamente razonable, más allá de que te convenga más o menos" es que hay que "darle la voz a la ciudadanía y que la ciudadanía decida".