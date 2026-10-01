Fulgencio, el alcalde de Villena 'atrapado' ante el robo del siglo: las piezas del "otro Guernica" pesaban casi 10 kilos de oro

El alcalde de Villena, una pequeña ciudad en el interior de la provincia de Alicante, atraviesa una de las peores crisis del municipio. El 27 de agosto una banda de criminales robaba un tesoro único en Europa y ahora se han abierto las diligencias previas a Fulgencio Cerdán por un presunto delito de "daños por imprudencia".

Procedente de una familia humilde y trabajadora, Cerdán tuvo que compaginar sus primeros años laborales en el negocio familiar y en un supermercado con el servicio militar antes de graduarse en Ciencias Físicas por la universidad. Su trayectoria profesional como profesor de Física en un instituto de educación secundaria moldeó una capacidad analítica que posteriormente trasladó a la gestión pública.

Su andadura institucional cobró relevancia en 2015 al asumir la Concejalía de Bienestar Social, área en la que destacó por su cercanía con los vecinos, según destacan a EL ESPAÑOL sus compañeros. Tras ejercer como diputado provincial, secretario comarcal y líder de la agrupación socialista local, en junio de 2019 logró la vara de mando de la alcaldía de Villena para el PSOE tras ocho años de gobierno de Los Verdes.

En el ámbito de las infraestructuras, asumió con fondos europeos el proyecto de construcción del Museo de Villena (MUVI), un objetivo anhelado durante décadas y configurado por equipos de gobiernos anteriores en una antigua fábrica a las afueras del municipio. En primavera de 2024 abrió con el gran atractivo del conocido como Tesoro de Villena y a finales de 2025 recibieron la noticia de que eran candidatos a Museo Europeo del Año este 2026.

Todo iba bien hasta que a las 5:20 de la madrugada del pasado 27 de agosto, una llamada de la policía sobresaltó al alcalde al informarle del asalto al museo. En un minuto y medio un grupo de asaltantes profesionales se llevó un conjunto de casi 10 kilos de oro de gran pureza, y más de 600 gramos de plata. Solo el valor del metal está en 1,7 millones de euros, pero este va mucho más allá del peso de los metales preciosos.

Expertos como el catedrático Gabriel García Atiénzar de la Universidad de Alicante explican que "el Tesoro de Villena es a la Edad del Bronce lo que la Dama de Elche a la época ibérica, o lo que el Guernica a la historia contemporánea".

La pérdida del histórico depósito de oro supuso un impacto que todos en esta pequeña ciudad de la provincia de Alicante describen como un ataque directo a la identidad del municipio. En su primera intervención pública ante los medios de comunicación, la emoción le impidió contener las lágrimas al explicar el robo.

Desde las filas de su equipo de gobierno destacan que, tras el impacto inicial, el alcalde volcó su actividad en el seguimiento diario de las investigaciones policiales en permanente contacto con las autoridades y la falta de apoyo desde el Ministerio de Cultura, dirigido por el responsable de Sumar Ernest Urtasun.

Cerdán ha tenido que hacer frente a campañas de hostigamiento en redes sociales que califican como orquestadas mediante perfiles falsos, de las que le aconsejaron que se alejara por salud mental. Frente a este ambiente digital, sus compañeros aseguran que en el ámbito vecinal ha recibido muestras constantes de afecto y respaldo durante las fiestas locales.

Este martes, la situación ha abierto una nueva etapa con la querella presentada en los juzgados por una asociación privada por un presunto delito de "daños por imprudencia" en la que consideran sus partidarios que no busca esclarecer la autoría del robo, sino desgastar personalmente al alcalde de cara al horizonte electoral de las municipales de 2027.

Una perspectiva opuesta se proyecta desde el grupo municipal del Partido Popular. Si bien reconocen que había una relación cordial durante la etapa en la que compartieron bancada en la oposición entre 2015 y 2019, sostienen que su llegada a la alcaldía marcó un viraje hacia un estilo de gobierno que califican marcado por el secretismo y la falta de transparencia.

Desde las filas de la oposición le reprochan haber evitado compartir información clave sobre proyectos estratégicos con el resto de corporativos para atribuirse los méritos de forma exclusiva. Y le afean una tendencia a eludir responsabilidades municipales desviando las críticas hacia otras administraciones.

Los informes sobre la seguridad

Y críticas hay muchas desde el mismo 27 de agosto. Ayuntamiento y Generalitat se han cruzado acusaciones cada vez de mayor gravedad a causa del robo. Desde el Partido Popular hasta el presidente Juanfran Pérez Llorca asegura que el recorte del 70 % en la seguridad del museo fue decisión de Cerdán.

Esta última semana EL ESPAÑOL ha publicado en exclusiva dos informes técnicos y policiales que advertían sobre deficiencias en las medidas de seguridad del edificio. A juicio de los populares, resulta una imprudencia que el Ayuntamiento mantuviera expuestas las piezas originales de oro sin atender estos avisos ni reforzar la vigilancia presencial nocturna, cuyo presupuesto fue reducido de 10.000 a 3.000 euros en el último ejercicio.

Mientras el juzgado traslada las actuaciones al Ministerio Fiscal para dirimir si procede el sobreseimiento o la continuidad del proceso penal, Cerdán encara la fase más crítica de su recorrido político. Dividida entre la indignación por la pérdida patrimonial y la fractura política, Villena asiste a la fiscalización judicial y municipal de un alcalde situado en el centro de la mayor tormenta institucional de su historia reciente.