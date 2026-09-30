Muere una mujer en un punto no autorizado de paso del tren entre Villena y Caudete

Una mujer ha fallecido en un punto no autorizado de paso de la línea de tren que une Villena y Caudete (Albacete) este martes por la tarde, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.



Se han activado los protocolos judiciales y, por el momento, se desconocen las causas de la muerte, la edad y la nacionalidad de la mujer, según las mismas fuentes.



Adif informó a las 20:18 horas en el perfil oficial en la red social X InfoADIF de que la circulación entre Villena y Caudete se ha suspendido "por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso".



"La incidencia afecta a los trenes de media y larga distancia que circulan por el tramo de ancho convencional entre Alicante y Caudete", concluía el mensaje.

Por otra parte, el pasado 17 de septiembre un ciudadano polaco de entre 45 y 50 años fue trasladado de urgencia en estado grave después de sufrir un accidente ferroviario en el barrio de San Gabriel, en la ciudad de Alicante.

El hombre perdió una mano y presentaba heridas en una pierna tras ser impactado por el remolino de aire generado por el paso de un tren.

El incidente tuvo lugar al atardecer, cuando la víctima caminaba junto a las vías, en un tramo acotado con valla. Al aproximarse el convoy, la fuerza del aire lo arrastró hacia el tren, provocándole la amputación traumática de una mano y lesiones en una extremidad inferior.