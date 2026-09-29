Villena pone en marcha la Comisión Especial que analizará la seguridad del museo tras el robo del Tesoro

El Ayuntamiento de Villena ya ha puesto en marcha la Comisión Especial del Museo de Villena (MUVI), que analizará el proceso de musealización, las medidas de seguridad de la colección y las condiciones que permitieron su apertura. Las primeras comparecencias se celebrarán los días 7, 14 y 21 de octubre.

La comisión estará presidida por el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y contará con representantes del PSOE, Verdes de Europa, Partido Popular y Vox. Su calendario se limitará a personas e instituciones que han tenido una vinculación directa con el proyecto del museo, su diseño y las medidas de protección de las piezas.

Entre los comparecientes figuran responsables técnicos y políticos que participaron en distintas fases del proyecto. Está previsto que intervengan la directora y el técnico de mantenimiento del MUVI, los responsables de la Policía Local y la Policía Autonómica, las direcciones de obra de las dos fases de musealización y el responsable de la empresa encargada de los sistemas de seguridad.

También están incluidos responsables de la Generalitat relacionados con la autorización del museo y el traslado del Tesoro de Villena. Entre ellos se encuentran Pilar Tébar, directora general que autorizó ambas actuaciones; la actual secretaria autonómica, Marta Alonso; la consellera de Cultura, Mª Carmen Ortí; el director del MARQ y el director de la Red de Museos de la Generalitat. El listado se completa con los ediles municipales que participaron en el proceso.

Toda la documentación

La comisión tendrá acceso a la documentación relacionada con el MUVI y con su proyecto de seguridad que el Ayuntamiento remitió a la Conselleria de Cultura tras una petición de la administración autonómica.

Entre estos documentos se encuentra la información que se utilizó para validar el traslado del Tesoro de Villena, su exposición al público y la apertura definitiva del museo, que tuvo lugar en junio de 2024.

Uno de los objetivos planteados por el equipo de Gobierno es analizar si las actuales exigencias técnicas en materia de seguridad siguen siendo adecuadas ante las nuevas modalidades y herramientas utilizadas en robos de patrimonio cultural registrados en diferentes museos europeos.

Los informes técnicos elaborados antes de la apertura destacaban las medidas de protección del edificio. En ellos se señalaba que “el edificio está dotado de unas excelentes medidas de seguridad técnica” y que “el museo cuenta con la instalación de un potente sistema electrónico de seguridad”.

Revisar las exigencias

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Martínez, considera que las recomendaciones recogidas en esos informes no tenían carácter obligatorio y cuestiona que ahora se exijan como si fueran requisitos.

“Pedir hoy el máximo que exponía alguno de los informes, cuando la Administración autonómica se conformó con lo mínimo que exigía la ley en materia de seguridad para estos casos, eso sí, un mínimo elevado, es una manera de generar confusión y escurrir el bulto”, sostiene.

Martínez también reclama analizar el papel de las distintas administraciones y asegura que “hay que poner el acento en que nadie dio la voz de alarma previa”.

El edil defiende, además, que se estudie un posible incremento de las exigencias técnicas y que se refuercen los medios destinados a la investigación para facilitar el trabajo de la Guardia Civil.