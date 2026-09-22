Montaje con armas incautadas a una banda criminal que suministraba de armas de guerra a narcos desde Alicante y el sur de España. Jorge Verdú

Los asesinatos, los secuestros y el tráfico de drogas, los delitos que más suben en la provincia de Alicante en 2026

Los asesinatos, los secuestros y el tráfico de drogas siguen disparados en la provincia de Alicante y elevan la criminalidad.

El Ministerio del Interior recoge en sus estadísticas del primer semestre del año un aumento de la delincuencia del 2,1 %, hasta alcanzar las 54.372 infracciones penales.

El incremento se concentra principalmente en la criminalidad convencional, que sube un 3,1 %, mientras que la ciberdelincuencia rompe su tendencia ascendente y cae un 2,4 %, algo que no pasaba desde hace al menos cinco años.

El dato más preocupante es el de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, con 11 crímenes en tan solo seis meses, un incremento del 120 % respecto al mismo periodo de 2025.

Curiosamente, los homicidios y asesinatos en grado de tentativa bajaron, de 34 a 23, un 32,4 % menos, a pesar del aumento de muertes violentas.

Los secuestros, aunque representan una categoría con cifras muy reducidas, también experimentan un incremento. Pasan de cinco casos en el primer semestre de 2025 a siete en 2026, un 40 % más.

Otra de las lacras históricas de la seguridad alicantina, el tráfico de drogas, sigue en aumento y supera ya las 707 infracciones en seis meses, casi a una media de cuatro al día. Lo que dispara esta categoría un 25 %.

En los robos, los números varían entre los robos con fuerza, que suben, y las entradas en viviendas y negocios, que descienden.

Los robos con violencia o intimidación aumentaron un 9,4 %. En cambio, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones descendieron aún más, un 15,4 % menos. Dentro de esta categoría, los robos con fuerza en domicilios cayeron también un 14,5 %.

El delito más común en la provincia siguen siendo los hurtos, que crecen ligeramente (2,9 %) y ya superan los 13.400 casos. O lo que es lo mismo, 73 robos sin violencia cada día entre los pueblos alicantinos.

Los delitos contra la libertad sexual prácticamente no varían. Pasan de 516 a 510 casos, un descenso del 1,2 %. Dentro de ellos, sin embargo, las agresiones sexuales con penetración aumentan ligeramente, de 132 a 137, un 3,8 %, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual baja un 2,9 %, hasta los 373 casos.

Caída de la ciberdelincuencia

La gran noticia para los alicantinos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es que, por primera vez en los últimos cinco años, la ciberdelincuencia ha frenado un crecimiento que parecía imparable desde la pandemia.

Así, los delitos tras las pantallas cayeron un 2,4 %, desde las 9.679 infracciones registradas entre enero y junio de 2025 hasta las 9.451 del mismo periodo de 2026.

Pero el descenso no afecta a su principal modalidad, pues las estafas informáticas prácticamente se mantienen estables (0,2 %). La caída global procede del resto de ciberdelitos, que bajan un 15,7 % y que incluyen el acoso digital, sabotajes, piratería informática...

Pese a este retroceso, las autoridades siguen poniendo la reducción de los delitos en el medio digital como una de sus principales prioridades por ser ya las estafas el segundo delito que más probabilidades tiene de sufrir un alicantino, con más de 50 denuncias al día.