Detenido en Alicante por asesinar a su pareja de 34 años en Leganés

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre por el asesinato de su pareja, una mujer de 34 años, el pasado sábado en la localidad madrileña de Leganés, según ha informado este lunes la Jefatura Superior del cuerpo.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas del sábado cuando el padre de la víctima alertó al 091 después de encontrar a su hija muerta con signos de violencia en su casa, a la que entró con sus propias llaves al no tener noticias de ella, recoge EFE.



Hasta el lugar se ha desplazaron el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, quienes se hicieron cargo de la investigación.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía pudo determinar la identidad del presunto autor, la pareja de la víctima, que en menos de 24 horas fue localizado en la provincia de Alicante.



Esta es la segunda mujer asesinada este sábado en Madrid, después de que esa mañana fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años, que ha sido hallada sin vida con signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían en la calle Ferrocarril del distrito madrileño de Arganzuela.



Por otra parte, la última detención por un crimen machista en Alicante se produjo el pasado 2 de mayo en la partida rural de La Cañada del Fenollar, donde la Guardia Civil arrestó a un hombre de por el asesinato de su mujer, de 55 años, de su hija, de 20, y por intentar acabar con la vida de su hija mayor con un cuchillo en el chalet familiar.

Primero acabó con la vida de Lourdes y de su hija pequeña, Lucía. Luego fue a por la mayor, Andrea, quien peleó por su vida a pesar de recibir varias heridas graves y consiguió alejarse del padre homicida para hacer una llamada al 112 que terminaría por salvarle la vida.

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