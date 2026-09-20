Villena busca conquistar al turista chino con su patrimonio, sus fiestas y sus bodegas

Villena pone el foco en el mercado turístico chino con su participación en la 23 edición de la China Asean Expo Tourism Exhibition Area, una de las principales citas del sector en el país asiático.

La ciudad presenta en un stand propio sus principales reclamos, entre ellos su patrimonio, las Fiestas de Moros y Cristianos y la oferta enológica y de visitas a bodegas, con la colaboración del Ayuntamiento de Guilin y Turespaña.

La edil de Turismo, Paula García, ha destacado la importancia de “abrir fronteras al turismo de Villena, encontrar un nicho en el mercado internacional, donde China se convierte en uno de los principales emisores de turistas. En la actualidad, hay casi un millón de ciudadanos chinos que visitan España al año, en busca de nuevos destinos más allá de los convencionales. Y tiene una previsión de crecimiento muy potente. Ahí tiene que estar Villena”.

La ciudad de Villena ofrece en su stand material de Turespaña, además de información de la Ruta del Vino de Alicante, que ha despertado mucho interés entre los visitantes locales. El stand cuenta con material de otros clubes de productos como Spain By Train, la Red de Patrimonio Histórico de España (REPAHIS) y el Patronato de Turismo Costa Blanca.

Trabajar por el comercio y la restauración de Villena

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, junto con la edil de Turismo, ha mantenido diferentes encuentros con autoridades y responsables del sector turístico chino, así como con empresas del sector.

“El turista chino cada vez más busca experiencias propias, únicas y diferenciadas cuando acude a Europa o a España. Es un turismo más maduro, que ya comienza a conocer las grandes capitales y que busca otros destinos dentro de nuestro país, más allá de lo convencional”, ha comentado Cerdán.

“Villena, como señalan expertos chinos en turismo, tiene elementos propios, como son el Castillo y un entorno natural que para ellos es muy interesante, por diferenciado del suyo. Además, encuentran en las bodegas, las catas y los paisajes tradicionales un gran aliciente para visitarnos”, ha indicado.

El alcalde señaló que “tratamos de situar a Villena en la vanguardia, potenciando el valor que muchas veces aprecian más desde fuera que desde dentro. Y, como venimos haciendo desde hace ocho años, intentando anticiparnos, tomar la iniciativa y trabajar para nuestro sector comercial, turístico y de restauración de Villena”.