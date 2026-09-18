El PSOE renueva su ideario en Alicante con Santaolalla de ponente, derechos del migrante, más 'lawfare' y Palestina

El PSPV-PSOE celebra este fin de semana, 19 y 20 de septiembre, su Conferencia Política bajo el lema “Recuperar lo que importa”. Una cita pensada como el gran escaparate de la maquinaria ideológica y programática de los socialistas valencianos (y de paso como laboratorio del partido nacional) de cara al ciclo electoral.

La convocatoria llega tarde por las tensiones internas de la estructura socialista valenciana. Estaba prevista para el pasado 16 de mayo pero las elecciones andaluzas fueron el pretexto perfecto para poder aplazarla hasta cuando se hubiesen proclamado los candidatos y candidatas de las principales ciudades. El escenario, la Universidad de Alicante (UA), es el tradicional feudo socialista en la provincia y la agrupación local se hallaba en diferentes cuitas internas ante la ausencia de candidato local y por la interinidad prorrogada de una gestora que no reunía a los diferentes sectores del partido.

No obstante, meses después (en julio), la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, designó "a dedo" a la concejal Trini Amorós como candidata a la Alcaldía de Alicante, esquivando el proceso de primarias. Con ello, y la escasa contestación interna, podía presentar a su candidata en la Conferencia. Por esta razón Amorós será una de las encargadas de abrir el plenario el sábado por la mañana junto a Morant y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Pero si algo llama la atención de la cita política es su programa y algunos de sus protagonistas. El PSPV-PSOE quiere ensayar los argumentarios de las próximas batallas electorales, las municipales y autonómicas de mayo, y las generales, tanto si se adelantan a marzo o abril como si se convocan cuando toca, el próximo mes de julio de 2027.

En este contexto, no es extraño que se hable de feminismo, una de las banderas históricas del partido, pero sí quién lo hace. El PSPV-PSOE ha programado para el sábado por la tarde la mesa “Recuperar la agenda feminista” en la participará como ponente la tertuliana y futura presentadora de La Séptima, Sarah Santaolalla, junto a la profesora Glòria Marcos, excoordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià y la escritora Nuria Varela, en un debate moderado por la delegada del Gobierno y candidata en València, Pilar Bernabé.

Los socialistas valencianos incluso han programado una mesa redonda titulada "Lawfare", donde intervendrán el abogado Manolo Mata, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, y la abogada María Such. Se trata de un bloque de debate muy interesante después de que el ministro Óscar López haya acusado de ser "lobos solitarios" a algunos miembros de la judicatura por investigar delitos como el del hermano del presidente Pedro Sánchez (condenado), su esposa (en fase judicial) o incluso el propio partido en el caso "cloaca".

En el bloque internacional los de Morant han preparado una conferencia sobre la causa palestina, “Recuperemos la causa Palestina”, que tanto rédito político le ha dado en los últimos tiempos con polémicas como la Vuelta a España de 2025 o el boicot al festival de Eurovisión. En esa mesa, junto a exrefugiadas y representantes de la comunidad en la Comunitat Valenciana, participará como ponente el periodista Pere Rostoll, jefe de prensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, y candidato a la alcaldía de Benidorm tras la sorpresiva renuncia del diputado autonómico Mario Villar.

Se desconoce la relación de Benidorm con Palestina (más bien es histórica la relación con el Reino Unido) o la experiencia de Rostoll en asuntos de política internacional. De lo que sí podría hablar es de las migraciones, teniendo en cuenta el papel de Óscar Puente y su ministerio en la crisis de Ceuta y la construcción en su puerto de un polémico campamento de acogida denunciado ante la Audiencia Nacional. Pero la mesa “Recuperemos los derechos de los migrantes”, será moderada por la secretaria de Migraciones del partido, Yaissel Sánchez, con la participación de periodistas y representantes de plataformas interculturales.

Y como no podía ser de otra forma, habrá doble presencia de la dana, el asunto con el que más oposición ha hecho el PSPV en la Comunitat Valenciana desde los últimos dos años. Uno sobre el impacto de las inundaciones y la gestión de emergencias en el que intervendrá Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales dana 29-O. Pero también lo hará en la presentación del libro “Lágrimas de barro: Crónica de la dana del 29 de octubre”, acompañada por la escritora Carmen Amoraga, la vicepresidenta de la asociación Carmina Gil y el alcalde de Riba-roja, Robert Raga.

Asimismo, la estrategia comunicativa y el terreno digital tendrán un peso destacado con ponencias sobre “La gran batalla digital”, con la participación de varios influencers, y talleres específicos titulados “Activistas 2027” y “Agentes Electorales y día D” orientados a la preparación de los equipos de campaña provincial.