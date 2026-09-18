Interior registra el primer descenso de los delitos digitales en Alicante en 5 años: el mayor desafío de Guardia Civil y Policía Nacional

Por primera vez en los últimos cinco años, los delitos en el medio digital han retrocedido en la provincia de Alicante. El frenazo de la ciberdelincuencia rompe una tendencia de crecimiento que había llevado a convertirla en la principal amenaza para ciudadanos y empresas alicantinas.

Así lo refleja el Ministerio del Interior en su balance del primer semestre del año, que muestra un descenso de las infracciones del 2,4 % .

Entre enero y junio se contabilizaron 9.451 ciberdelitos en Alicante, frente a los 9.679 registrados durante el mismo período de 2025.

Son 228 infracciones menos, pero supone un primer paso en la guerra contra los delincuentes que se ocultan tras las pantallas, y que han opacado ya a los criminales tradicionales, suponiendo hoy por hoy el principal reto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La evolución de los últimos años da muestra de esta tendencia. Las estafas y el resto de delitos en el medio digital crecieron un 29 % en 2022 respecto a 2021 y un 36,6 % en 2023.

En 2024, el crecimiento prácticamente se frenó, con apenas un 0,1 % más de infracciones que el año anterior, pero en 2025 volvió a repuntar hasta el 11,7 %.

El descenso, sin embargo, no se produce de la misma manera en todas las modalidades de ciberdelincuencia. Las estafas informáticas, principal motor de este tipo de criminalidad, prácticamente se mantienen estables.

Es el resto de ciberdelitos el que explica buena parte del retroceso general. Estas infracciones pasan de 1.559 a 1.314 casos, un descenso del 15,7 % interanual.

Desigualdad por municipios





La evolución tampoco es homogénea entre los municipios alicantinos, con algunos de ellos sufriendo preocupantes aumentos.

Villena registra un aumento del 40,5 % en las infracciones relacionadas con la ciberdelincuencia, seguida de Jávea/Xàbia, con un 40,4 %.

También crecen los delitos digitales en Almoradí (+28 %), Altea (+27,3 %) y Aspe (+25,3 %), según los datos del Ministerio del Interior.

El caso más positivo de la provincia es Calpe, donde la ciberdelincuencia experimenta una caída del 25,2 % respecto al primer semestre de 2025.

El cibercrimen representó casi el 18 % del total de infracciones penales (111.263) registradas en Alicante el pasado año.

En la práctica, esto significa que uno de cada cinco delitos en Alicante se comete a través de medios digitales o en el entorno en línea, una proporción que se ha multiplicado desde hace apenas unos años, sobre todo tras la pandemia y el incremento de las compras en línea.