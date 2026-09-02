Villena crea una comisión de investigación tras el robo del Tesoro para analizar los fallos de seguridad del museo

Villena aprueba la creación de una comisión especial de investigación que estudie y analice el recorrido histórico de la creación del Museo de Villena (MUVI) y qué medidas de seguridad fallaron tras el robo del Tesoro de Villena de la pasada semana.

La decisión ha recibido la luz verde durante el pleno extraordinario celebrado este miércoles tras el robo el pasado 27 de agosto y ha contado con los votos a favor de todos los grupos municipales.

La comisión de investigación permitirá ofrecer transparencia frente a la incertidumbre y el malestar de la ciudadanía.

El objetivo principal es analizar las decisiones técnicas y políticas previas al suceso para depurar responsabilidades ante la pérdida de este patrimonio histórico con 3.000 años de historia.

La revisión de la documentación y los protocolos también abordará la ubicación del museo (situado a la salida del municipio), las medidas de seguridad con las que contaba la Sala del Tesoro, si debía exponerse el Tesoro de Villena original en el recinto o si el diseño del edificio garantizaba el nivel 3 de seguridad con el que contaba.

El trabajo de análisis comenzará inmediatamente después de las festividades locales de Moros y Cristianos que se celebran en Villena del 4 al 9 de septiembre.

El alcalde, Fulgencio José Cerdá recalca que la administración que tuvo la última palabra para autorizar el traslado de las piezas, fiscalizar las medidas e instalaciones del museo y visar las ventanas fue la Consellería que gestiona el patrimonio.

Y ha recalcado que el traslado físico del tesoro no fue coordinado por la policía local, sino que se realizó con el beneplácito de la policía autonómica.

"Las explicaciones se darán todas, pero se darán cuando se puedan dar unas explicaciones con certeza. Y por tanto este alcalde es el primero que ansía en que se sepa todo lo que pasó", ha manifestado el alcalde.

El portavoz municipal del PSOE, Javier Martínez, El PSOE ha enfatizado que, al buscar responsables, se debe tener claro que estos son "aquellos que lo robaron".

Insiste en que no se trata de un caso fortuito o de una negligencia como dejarse una ventana abierta, una llave puesta o haber olvidado el código de la alarma, sino de un asalto planificado por personas equipadas, entrenadas y con una coordinación y "fuerza bruta inusitadas".

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, ha señalado que lo sucedido la semana pasada fue "uno de los sucesos más trágicos, más duros y difíciles de toda nuestra historia. El robo del tesoro de Villena duele en todo el mundo, pero singularmente en nuestra ciudad".

"Es obligatorio que se constituya una comisión especial de investigación que permita arrojar luz sobre todas esas dudas que han surgido estos días. Muchos vecinos piden información y explicaciones. La ausencia de ellas genera un vacío que rápidamente se llena y se cubre por una nebulosa de elucubraciones que lo único que genera es ruido, confrontación, enfrentamiento y un profundo rechazo", ha lamentado.

Ana María Cerdán, portavoz de Vox, si bien ha apoyado la propuesta, ha criticado que, tras casi una semana del robo, el equipo de gobierno no haya realizado una rueda de prensa oficial para explicar directamente a la población lo sucedido.

Y ha sostenido que esta falta de comunicación ha propiciado que la gente haga conjeturas y difunda rumores que pueden perjudicar la propia investigación policia

Paco Iniesta, de Los Verdes de Villena, ha concluido su intervención llamando a la unidad de todos los grupos.