Ultimátum de Vox al alcalde de Monforte del Cid (IU): o aclara el destino del dinero en metálico o irá a los órganos competentes

El escándalo político desatado en Monforte del Cid después de que Vox destapase la gestión irregular de fondos en efectivo alcanza un nuevo punto de inflexión. Desde el grupo municipal del partido de Abascal, liderado por su portavoz Rafael Náñez González, se ha registrado una contundente moción de control y fiscalización dirigida al pleno de la corporación municipal que se celebra hoy.

La moción trata de acorralar directamente al equipo de gobierno del alcalde Juanjo Hernández, de Izquierda Unida (IU). El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, formaliza la exigencia de explicaciones detalladas y documentadas sobre el destino, la custodia y el tratamiento contable de las sumas en metálico aportadas por patrocinadores y colaboradores a las arcas locales al margen del circuito legal obligatorio de la Tesorería municipal.

Esta iniciativa plenaria llega tras la catarata de revelaciones informativas iniciada a comienzos de este mes de junio. Como ya reveló EL ESPAÑOL, la polémica irrumpió con fuerza tras salir a la luz una serie de grabaciones telefónicas en las que una edil del equipo de gobierno, Maribel de las Nieves, llegaba a ofrecer a un proveedor realizar pagos en efectivo evadiendo los cauces normativos e impuestos, mediante expresiones tan explícitas como la posibilidad de darle dinero "limpio y sin factura" para "evitar trámites".

Aunque en un primer momento la propia concejala admitió que sus palabras "pudieron no ser las más adecuadas" mientras sostenía que finalmente el abono bajo esas condiciones ilegales no llegó a consumarse, el problema para su partido y el alcalde no hizo más que agrandarse.

El choque definitivo entre la versión oficial y los procedimientos administrativos se escenificó en el posterior pleno ordinario. En dicha sesión plenaria, el propio alcalde de Monforte del Cid, terminó admitiendo públicamente la existencia de entregas de dinero en metálico por parte de ciertos patrocinadores sin que dichos importes ingresaran ni quedaran registrados en la Tesorería municipal.

A pesar de que el primer edil trató de restarle gravedad a los audios filtrados y retó abiertamente a la oposición a acudir a los juzgados si consideraban que existía algún delito, sus propias explicaciones confirmaron el manejo extraordinario y falto de fiscalización de recursos económicos dentro del Ayuntamiento.

Ante este escenario, la moción presentada por VOX califica los hechos admitidos por el alcalde como una praxis "absolutamente incompatible con los principios de legalidad, transparencia y control financiero que deben regir toda actuación administrativa". La formación subraya que la rendición de cuentas y la fiscalización estricta por parte de la Intervención y la Tesorería son mandatos legales imperativos para preservar la confianza de los vecinos en el gobierno municipal, recordando que el control del dinero en metálico en la localidad ha sido objeto de reiteradas preguntas en los plenos durante los últimos dos años sin haber obtenido jamás respuestas documentadas ni clarificadoras.

Uno de los puntos más graves expuestos en el texto de la moción radica en las severas irregularidades detectadas en la custodia del registro de la caja municipal. VOX denuncia formalmente la preocupante ausencia del Libro de Caja correspondiente a los meses de noviembre de 2025, diciembre de 2025 y enero de 2026, un periodo clave en el que la Tesorería Municipal no tuvo bajo su posesión ni control dicho documento indispensable.

Sobre este extremo, la moción insta formalmente al equipo de gobierno a aclarar los motivos por los cuales no obra tal registro en el departamento competente y a señalar con nombres y apellidos quién era la persona encargada de su custodia durante ese periodo.

Asimismo, la moción exige explicaciones técnicas con pruebas documentales sobre las desavenencias y descuadres hallados en la contratación menor del consistorio. El portavoz del grupo municipal de Vox pone el foco en las acusadas diferencias detectadas entre los importes originarios de adjudicación y los importes finales consignados en las facturas emitidas en contratos menores, citando expresamente las anomalías a las que el propio alcalde hizo mención de pasada durante el Pleno del pasado 1 de junio de 2026.

Para esclarecer el alcance total de estas prácticas, Vox solicita que se ponga a disposición de los grupos con representación municipal la relación completa de todas las personas físicas y jurídicas que hayan realizado aportaciones o entregas en metálico al consistorio durante los ejercicios de 2024, 2025 y 2026. Esta petición exige detallar la cifra exacta aportada, la fecha de recepción, la finalidad declarada de la donación y la fórmula concreta mediante la cual se pretendió integrar, en su caso, dicho dinero en la contabilidad municipal.

El documento también reclama un informe técnico conjunto redactado por la Secretaría, la Intervención y la Tesorería Municipal en un plazo no superior a un mes. En dicho informe se deberá dictaminar si el procedimiento seguido de manera informal para la recepción y contabilización de fondos en efectivo respeta la legalidad vigente, al tiempo que se traslada el caso a la Intervención para que valore posibles incidencias contables de alcance administrativo o penal.

La moción concluye con una clara advertencia por parte del portavoz de Vox, Rafael Náñez González, señalando explícitamente en el texto plenario que "la ausencia de contestación suficiente a cualquiera de las cuestiones planteadas será puesta en conocimiento de los órganos competentes para que, en su caso, adopten las medidas que legalmente procedan". Un aviso categórico que abre de par en par las puertas de la vía judicial o el recurso ante el Tribunal de Cuentas si el alcalde de IU persiste en no justificar documentalmente la gestión de los fondos en metálico del municipio.