El Gobierno de Sánchez escenifica su desembarco en la Comunitat el día de los presupuestos de PP y Vox

El próximo miércoles, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López ha programado una visita al complejo cinematográfico alicantino Ciudad de la Luz, propiedad de la Generalitat Valenciana. Lo hace de la mano de la productora privada Good Films, a la que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) regó el pasado mes de junio con 19,8 millones de euros en el marco del Spain Audiovisual Hub de impulso al sector audiovisual en España.

La visita de Óscar López está programada en Alicante el mismo día y a la misma hora en la que está previsto que en las Cortes Valencianas se aprueben los primeros Presupuestos de la Generalitat Valenciana con Juanfran Pérez Llorca como presidente. Unas cuentas que contarán con el voto favorable de PP y Vox, y con el controvertido asunto de la “prioridad nacional” de fondo.

Unas cuentas anuales que contrastan con la dificultad del Gobierno español de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) para encontrar apoyos en sus habituales socios durante esta legislatura que ha llevado a que España sume cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado.

El pasado mes de junio la Generalitat, en la persona de su presidente, Juanfran Pérez Llorca (PP), puso en valor la llegada de la productora Good Films a Ciudad de la Luz en un complejo proyecto para revitalizar unos estudios cinematográficos después de las dificultades que ha pasado en las últimas décadas tras la denuncia y sanción de la Unión Europea por competencia desleal a principios de la andadura del proyecto, debido a las ayudas públicas.

La Generalitat otorgó a esta productora una ayuda en “concurrencia competitiva” de 3 millones de euros. Entre tanto, desde la vicepresidencia segunda también se preparan más ayudas como “proyecto estratégico” para la producción de Disney, Enredados, que dependerá del impacto en la economía valenciana que deje el proyecto durante los 11 meses (de febrero a noviembre) que estará en Ciudad de la Luz. Good Films actúa como planificador logístico de esta producción mientras esté en Ciudad de la Luz, pero el acuerdo es entre Generalitat y la superproducción estadounidense.

Curiosamente, los socios de Gobierno de Sánchez, han anunciado su oposición al proyecto. Y es que Compromís anunció en las Cortes Valencianas que ha presentado una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por la subvención nominativa de 5 millones de euros concedida por la Generalitat a la mercantil Sol Films 2026 SLU para el rodaje de la superproducción.

En este contexto, fue después, cuando el Gobierno central a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) otorgó a la productora "logística" los casi 20 millones de euros, no de fondos propios, sino a través de dinero de la Unión Europea, concretamente del mecanismo de recuperación Next Generation EU.

El conflicto político está servido porque la visita del ministro tiene la apariencia de un “desembarco” gubernamental en un proyecto que no es suyo, sino de la Generalitat, justo cuando la Generalitat ha reflotado en solitario el proyecto de los estudios de cine alicantinos y va a aprobar unos presupuestos autonómicos. Y lo hace con dinero de la UE, tratando de sacar rédito político a una producción inspirada en la inmigración, en el water tank de Ciudad de la Luz, como reclamo ideológico.

Desde la Generalitat no tiene problemas con que Óscar López visite los estudios, ni siquiera con el día elegido. Pero no van a permitir que se apropie de un éxito que es el suyo, por lo que el ministro solo podrá visitar aquellas zonas a las que sea invitado por la productora a la que ha inyectado 20 millones, no espacios fundamentales ahora ocupados por la superproducción de Disney como los laboratorios de pre y posproducción.

A esto se une que el Gobierno de Sánchez se ha desentendido del proyecto para reflotar Ciudad de la Luz mientras que anunciaba 60 millones para la construcción de unos nuevos estudios de cine en Cataluña y que la Generalitat ha exigido al menos dos veces por carta que se le dé el mismo trato a los estudios alicantinos. Algo que ha sido ignorado por el Gobierno central. ¿Hablará Óscar López de este agravio en Alicante?