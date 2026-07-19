José Antonio, mecánico de coches eléctricos: "En España no hay talleres que sepan repararlos"

Las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables baten récords en España, pero el mercado avanza mucho más rápido que la formación de quienes deben repararlos. Mientras los vehículos electrificados ganan peso en los concesionarios, los talleres especializados siguen siendo una excepción y el sector alerta de una preocupante falta de profesionales para los próximos años.

Según los últimos datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), durante el primer semestre del año se matricularon 154.271 vehículos electrificados, un 38,8 % más que en el mismo periodo de 2025.

Solo en junio se vendieron 32.542 unidades, el mejor dato mensual de la serie histórica y suficiente para que estos modelos ya representen el 20 % del mercado.

Sin embargo, este crecimiento no se puede cubrir con los profesionales actuales. José Antonio Vicente Molina, mecánico desde hace dos décadas y especializado desde hace tres años en este tipo de vehículos, asegura que el sector todavía está lejos de estar preparado para el cambio tecnológico.

"A día de hoy no hay talleres que reparen vehículos eléctricos en España. Los mecánicos no especializados simplemente toman datos, los envían a fábrica y la marca decide qué cambiar. Esto hace que las reparaciones, salvo en garantía, sean muy caras", afirma.

Según explica, la mayoría de servicios oficiales optan por sustituir módulos completos en lugar de reparar el componente averiado.

"Lo que hacen los fabricantes es cambiar la pieza completa porque no les sale rentable pagar horas de taller", sostiene.

La consecuencia la termina pagando el propietario. "En algunos casos, la alternativa del cliente es pagar cinco, seis o siete mil euros o tirar el vehículo. Hay reparaciones que cuestan más que el propio coche", lamenta.

Consciente de esta carencia, Molina dedica parte de su tiempo a formar a nuevos profesionales en el Centro Integrado Público de Formación Profesional La Torreta, en Elche, donde trabaja con vehículos reales para que los alumnos aprendan sobre sistemas de alta tensión.

"No somos un taller al uso; utilizamos vehículos para que los alumnos aprendan en Grado Medio y Superior. La mejor práctica es hacerla con coches reales", explica.

La formación permite que los alumnos sepan manipular estos vehículos de forma segura, generando los talleres del futuro.

Aunque estos vehículos cuentan con cerca de un 90 % menos de piezas que uno de combustión y requieren menos mantenimiento, trabajar con baterías de alta tensión exige protocolos específicos y una preparación que aún no está generalizada.