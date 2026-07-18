La Generalitat apoya en Londres la proyección internacional del Misteri d’Elx y la promoción turística de la ciudad

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado en Londres que el Misteri d'Elx es una de las expresiones culturales más singulares, antiguas y emocionantes de la Comunitat Valenciana" y ha subrayado la importancia de proyectar internacionalmente "aquello que nos hace únicos como destino".

Cano ha participado en St Etheldreda’s Roman Catholic Church en el concierto del Misteri d'Elx, una acción promocional dirigida al público británico e internacional y organizada con motivo del 25 aniversario de la declaración del Misteri como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La consellera ha estado acompañada por el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el director del Instituto Cervantes de Londres, Víctor Ugarte; representantes del Ayuntamiento de Elche, del Patronato del Misteri d’Elx, de la Embajada de España y del sector turístico británico.

Durante su intervención, Marián Cano ha señalado que el Misteri "no es solo una joya patrimonial, sino una tradición viva, transmitida de generación en generación durante más de cinco siglos" que une música, teatro, liturgia, lengua, memoria colectiva e identidad mediterránea.

En este sentido, ha remarcado que esta cita permite acercar al mercado británico "la esencia de una obra única" y, al mismo tiempo, invitar a descubrir Elche, "una ciudad que reúne tres reconocimientos vinculados a la UNESCO y que representa como pocas la riqueza turística y cultural de la Comunitat Valenciana".

Convenio con VisitElche

La acción promocional de Londres forma parte del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y VisitElche para potenciar la promoción turística de la ciudad en 2026, con un presupuesto previsto de 140.000 euros.

Este acuerdo incluye tres líneas de actuación vinculadas a la acción internacional: el concierto de la Capella y la Escolanía del Misteri d'Elx, la presentación del destino a medios y operadores turísticos, y una campaña de comunicación en medios online y offline.

La titular de Turismo ha subrayado que el Reino Unido es el primer mercado internacional emisor para Elche, por lo que esta presentación en Londres supone "una magnífica oportunidad para consolidar la marca Elche como destino cultural y patrimonial".

Por último, la consellera ha agradecido la implicación del Instituto Cervantes de Londres, la Embajada de España, el Ayuntamiento de Elche y el Patronato del Misteri d'Elx para hacer posible esta cita, así como el trabajo de los cantores, los escolanos y todas las personas que cuidan la Festa durante todo el año.

Asimismo, ha invitado al público británico a visitar Elche y a vivir el Misteri d'Elx en su lugar de origen, como "una experiencia única para descubrir la riqueza cultural, patrimonial y turística de la Comunitat Valenciana".