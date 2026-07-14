El beach club que quiere cambiar cómo disfrutas la playa en Alicante ya tiene fecha de apertura

ESATUR XXI S.L.U. y Sala Magma S.L., integrada en Grupo Magma, ponen en marcha Aira Beach Club, un nuevo espacio gastronómico con zona de hamacas y sombra situado en la playa de El Altet.

El proyecto nace con el objetivo de introducir en este tramo del litoral ilicitano el concepto “slow beach”, ofreciendo una experiencia basada en la calma, el producto local y el disfrute pausado del entorno mediterráneo.

La gestión correrá a cargo de la UTE formada por ambas entidades, adjudicataria de la explotación del kiosco y del área de hamacas en este punto emblemático de la playa, conocido anteriormente como el Kiosco Nirvana.

La propuesta reúne dos perfiles complementarios. ESATUR aporta su conocimiento en la gestión de servicios turísticos, culturales y aeroportuarios —actualmente gestiona la sala VIP del Aeropuerto de Alicante-Elche—, mientras que Grupo Magma contribuye con su experiencia en la creación y dinamización de espacios de ocio, restauración y eventos, destacando por su capacidad para diseñar experiencias con identidad propia.

Para Grupo Magma, Aira Beach Club representa un paso más en su estrategia de crecimiento y diversificación, trasladando su modelo de gestión a un nuevo escenario: la playa, el ocio diurno y la gastronomía mediterránea.

El proyecto contempla una primera temporada, con posibilidad de ampliación hasta un máximo de dos. Este año, el espacio abrirá en la segunda quincena de julio y funcionará hasta el 30 de septiembre. La zona de hamacas operará, en general, de 09:00 a 21:00 horas, mientras que el kiosco gastronómico abrirá de 09:00 a medianoche.

Lejos del concepto tradicional de chiringuito, Aira Beach Club apuesta por una experiencia más serena y conectada con el entorno. El diseño prioriza materiales naturales, tonos neutros y elementos como la madera y las fibras vegetales, en sintonía con el paisaje litoral de El Altet.

Uno de los ejes del proyecto será su oferta gastronómica, basada en productos de proximidad y elaboraciones sencillas pero cuidadas, con especial atención a vinos, espumosos y referencias locales. La propuesta busca integrar producto, origen y experiencia en una misma línea coherente con el estilo mediterráneo.

La filosofía “slow beach” se trasladará a todos los aspectos del espacio: atención cercana, ambiente relajado y una oferta pensada para desconectar. Tanto la zona gastronómica como el área de descanso están concebidas para disfrutar del entorno sin prisas.

La sostenibilidad constituye otro de los pilares del proyecto, con medidas orientadas al uso responsable de recursos, la reducción de residuos y la colaboración con proveedores locales, respetando el entorno dunar y marítimo.

Con esta iniciativa, ESATUR y Grupo Magma refuerzan su apuesta por proyectos ligados al territorio y al turismo de calidad, proponiendo una nueva forma de vivir la playa de El Altet: más tranquila, más consciente y más vinculada al Mediterráneo.