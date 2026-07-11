David, emprendedor de máquinas de pilates: "Dentro de poco veremos a más hombres apuntarse a clases"

La expansión del pilates en Europa ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una realidad en las salas de los estudios. Una realidad que también se está consolidando en el tejido industrial.

En este sentido, la firma brasileña Equipilates, con dos décadas de trayectoria en Latinoamérica, ha puesto el foco en España para dar un salto estratégico en su crecimiento internacional.

Su nueva fábrica en Yecla (Murcia) busca reducir tiempos, acercarse al cliente europeo y competir en un mercado cada vez más exigente.

Detrás de este proyecto se encuentra David Botella, CEO de Equipilates Europa, natural de Alcoy, quien explica que la decisión de producir en España responde a que: “El cliente europeo se siente más seguro cuando la empresa está aquí. Sabe que va a tener un servicio técnico cercano y una respuesta rápida ante cualquier problema”.

Hasta ahora, según relata, la adquisición de maquinaria profesional implicaba largos plazos de espera y dependencia de importaciones.

Producción al estilo automotriz

La localidad murciana, con una fuerte tradición industrial, permite a la empresa replicar un modelo de producción similar al de la automoción. “Nosotros tenemos el conocimiento de ensamblaje y trabajamos con proveedores especializados en madera, metal o tapizados. Las piezas llegan y la cadena productiva no se detiene”, detalla Botella.

Este sistema no solo optimiza tiempos, sino que también garantiza estándares de calidad elevados. Las máquinas se fabrican con madera natural, acero inoxidable y componentes diseñados para un uso intensivo, lo que las sitúa en la gama alta del mercado.

En sus primeros meses de actividad en España, la empresa ya ha captado alrededor de 30 estudios como clientes, además de cerrar ventas en países como Italia o Suiza y participar en ferias internacionales en Lisboa y Alemania.

El auge del pilates (y de sus máquinas)

El crecimiento del pilates en los últimos años ha sido constante, impulsado por su enfoque en la salud y el bienestar. Lo que comenzó como una disciplina asociada a perfiles concretos se ha democratizado progresivamente.

“Antes se percibía como algo exclusivo, pero hoy cualquier persona puede practicarlo. Y sobre todo, funciona”, afirma Botella. Según explica, la diferencia entre el pilates en suelo y el que utiliza maquinaria reside en que: “En una máquina, el cuerpo trabaja guiado y se alcanzan objetivos más rápido, mientras que en suelo todo depende más del propio límite del usuario”.

Esta evolución ha llevado a una mayor profesionalización del sector, con estudios que invierten en equipamiento especializado y buscan diferenciarse a través de la calidad.

Un mercado en transformación

En España, el mercado está dominado por fabricantes nacionales consolidados y por maquinaria procedente de China, más económica pero con limitaciones en servicio técnico y reposición de piezas. Equipilates aspira a posicionarse en ese espacio intermedio donde la calidad y la cercanía marcan la diferencia.

“Tenemos competencia, pero nuestro enfoque está en la excelencia productiva y en el servicio. Queremos competir de tú a tú en poco tiempo”, señala el directivo.

Además, la empresa ya trabaja en nuevas líneas de producto adaptadas a gimnasios, un movimiento que podría cambiar el perfil del usuario habitual.

Más hombres en el horizonte

Uno de los cambios más significativos que anticipa el sector es la incorporación progresiva del público masculino. Aunque tradicionalmente las clases han estado feminizadas, la entrada del pilates en gimnasios abre una nueva vía de crecimiento.

“Dentro de poco veremos a más hombres apuntarse a clases”, asegura Botella. “En cuanto los gimnasios integren esta disciplina, el perfil del usuario se equilibrará de forma natural”.