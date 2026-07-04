Alicante adjudica por 7,8 millones el Servicio de Ayuda a Domicilio, que aumenta casi 7.000 horas al año

El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado en Junta de Gobierno el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a la empresa Atende Servicios Integrados S. L. tras resultar su oferta de 24,03 euros/hora de servicio como la mejor clasificada.

La Concejalía de Bienestar Social destina a este servicio 7.866.470 euros por un plazo de dos años, prorrogables por un año más, que con la oferta preseleccionada permitirán prestar 163.680 horas de ayuda a domicilio al año, 6.731 más que con el anterior contrato, detalla el consistorio en un comunicado.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, resalta la relevancia que tiene este servicio, que "permite que personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad reciban una atención y acompañamiento en las actividades básicas de la vida diaria en sus propios domicilios, favoreciendo que permanezcan en su entorno, aligerando la carga de los cuidadores y evitando o retrasando su ingreso en instituciones".

El SAD comprende un conjunto de cuidados y actuaciones realizadas principalmente en el domicilio en el entorno social de la persona o familia beneficiaria, con la finalidad de atender las necesidades de la vida diaria y de prestar apoyo personal de carácter polivalente y preventivo, seguimiento y acompañamiento para las personas que presenten dificultades físicas, intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales, o se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

Incluye prestaciones y servicios de carácter doméstico, de cuidado y atención personal y de carácter psicosocial y educativo. La finalidad del servicio es potenciar la autonomía personal, evitar la soledad y retrasar en la medida de lo posible las institucionalizaciones anticipadas, permitiendo que la persona usuaria permanezca el mayor tiempo posible en su domicilio.