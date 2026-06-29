Alicante se blinda para afrontar el verano con más de 350 policías y guardias civiles en formación

Guardias en formación y agentes de Caballería durante la exposición de la Policía Nacional. Guardia Civil/Jorge Verdú

La provincia de Alicante se blinda para garantizar la seguridad durante el verano con la incorporación de más de 350 policías y guardias civiles en formación.

Este lunes ha tenido lugar la presentación de los 186 guardias alumnos que reforzarán el cuerpo durante el periodo estival y los siguientes meses.

De los 186 guardias alumnos, 127 son hombres y 59 mujeres, lo que sitúa la presencia femenina cerca de un tercio del total.

La cifra mantiene la tendencia al alza de los últimos años y supone 18 agentes más que el pasado año, cuando se incorporaron 168.

Los nuevos agentes pertenecen a la 131ª promoción de la Academia de Guardias de Baeza (Jaén) y a la 172ª promoción del Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid).

Tras superar el primer curso de formación en el centro docente, afrontan ahora la última fase de su preparación: un periodo de prácticas de 40 semanas en un entorno real, con el que adquirirán la experiencia necesaria para obtener el empleo de Guardia Civil.

Los alumnos han sido destinados a 36 puestos repartidos por toda la provincia, encuadrados en las cuatro compañías territoriales de la Comandancia y todos ellos en la especialidad de Seguridad Ciudadana, donde su presencia reforzará los dispositivos de prevención, especialmente durante los meses de verano.

Durante el acto, ambas autoridades se dirigieron a los nuevos agentes, a quienes recordaron el compromiso que adquieren con la ciudadanía. A continuación, tras la lectura del Decálogo del Código de Conducta de la Guardia Civil, los alumnos firmaron su compromiso ante los Jefes de las Compañías Territoriales a las que pasan destinados.

Por otro lado, esta misma mañana ha tenido lugar la exposición de medios de la Policía Nacional en la playa del Postiguet con motivo de la Operación Verano 2026 en la provincia de Alicante en la que han participado diferentes Servicios y Unidades de la Policía Nacional con el fin de acercar a la ciudadanía la labor diaria de los agentes.

Dentro del marco del plan Operación Verano, las plantillas policiales de la provincia se han reforzado, lo que se traducirá en una mayor presencia policial en las calles, sobre todo ahora en esta época estival, con el fin de atender las necesidades de los ciudadanos, garantizando una respuesta eficaz a los problemas cotidianos de los residentes y visitantes de nuestra provincia.

Este año el cuerpo cuenta con un aumento de 287 funcionarios, de los cuales 168 son policías que, como los guardias en formación, van a desarrollar en la provincia sus prácticas formativas antes de obtener su primer destino.

La llegada de estos guardias civiles y policías cobra especial relevancia en una provincia caracterizada por una elevada población flotante durante los periodos vacacionales, que en algunos municipios llega a multiplicar el número de habitantes censados y exige un esfuerzo añadido para garantizar la seguridad tanto de los residentes como de quienes la visitan.