La realidad de Petrer: Interior lo sitúa como el séptimo en subida de delitos en España, pero es el más seguro de Alicante

El municipio de Petrer ha conseguido en el primer trimestre de 2026 colarse en la lista de los municipios donde más ha subido la delincuencia de toda España y, al mismo tiempo, mantenerse como el pueblo más seguro de Alicante.

Esta aparente contradicción estadística queda reflejada en los datos del Ministerio del Interior, que muestran cómo la población del Vinalopó Mitjà es la séptima de España donde más crece la criminalidad entre enero y marzo, con un 45,9 % más de infracciones que en el mismo periodo de 2025.

De los más de 500 municipios españoles con más de 20.000 habitantes incluidos en el balance, solo le superan Aldaia (Valencia, +79,7 %), Olesa de Montserrat (Barcelona, +60,5 %), Burlada/Burlata (Navarra, +57,4 %), Priego de Córdoba (Córdoba, +52,0 %), Montilla (Córdoba, +48,9 %) y Arona (Santa Cruz de Tenerife, +48,5 %).

En la provincia de Alicante es, con mucha diferencia, el municipio donde más aumentan los delitos, seguido de Benidorm (+21 %).

En la Comunitat Valenciana únicamente le supera la citada Aldaia (+79,7 %), mientras que Picassent se sitúa justo por detrás de Petrer con un incremento del 45,6 %. El aumento se concentra especialmente en los delitos patrimoniales. Los hurtos son el principal motor de esta escalada, al dispararse un 138,5 %.

También experimentan un importante repunte los robos con fuerza en viviendas, establecimientos y otras instalaciones, que aumentan un 88,9 %. La delincuencia digital tampoco escapa a esta tendencia. Los ciberdelitos aumentan un 8,9 %, impulsados principalmente por las estafas informáticas, que crecen un 20 %.

A pesar de estos datos negativos, Petrer puede presumir de seguir siendo uno de los municipios más seguros de la provincia y el que presenta una menor incidencia delictiva entre las grandes poblaciones alicantinas.

Su reducido volumen de delitos provoca que cualquier incremento tenga un fuerte impacto porcentual. De hecho, la subida no viene acompañada de un aumento de los delitos más graves, ya que durante el primer trimestre no se registraron homicidios, agresiones sexuales ni secuestros.

El crecimiento se explica principalmente por el aumento de hurtos, robos con fuerza y estafas informáticas. Con 248 delitos registrados durante el primer trimestre, Petrer registra aproximadamente un delito por cada 135 vecinos, la cifra más baja de toda la provincia entre los municipios analizados. Mutxamel y Alcoy completan el podio de las localidades con menor incidencia delictiva.

La situación de Petrer no es nueva en la provincia. En 2025, Novelda protagonizó una paradoja similar al situarse entre los tres municipios españoles con mayor incremento porcentual de la delincuencia y, al mismo tiempo, entre los cuatro más seguros de Alicante.

En aquel caso no fueron los delitos patrimoniales, sino la ciberdelincuencia la que disparó las estadísticas. El grueso del incremento estuvo provocado por un aumento del 292 % en los delitos cometidos a través de internet.

Con todo, Petrer sigue siendo un referente provincial en materia de seguridad que, precisamente por ello, ha visto disparados sus porcentajes con la subida de delitos durante este comienzo de año.