El alcalde de Monforte del Cid (IU) admite en pleno que las donaciones en metálico no pasan por Tesorería municipal

El Ayuntamiento de Monforte del Cid sigue en el centro de una tormenta política y administrativa tras publicarse el vídeo íntegro de la última sesión plenaria. Durante el turno de preguntas, el alcalde de la localidad, Juan José Hernández Rico (IU), admitió de forma explícita ante la corporación municipal que los fondos en metálico entregados por empresas colaboradoras para sufragar eventos públicos eluden sistemáticamente los cauces oficiales del consistorio.

A preguntas de la oposición sobre la gestión de este dinero en efectivo, el primer edil reconoció abiertamente que estas aportaciones privadas "no pasan por tesorería, no pasan". Ante la insistencia de los grupos de la oposición, Hernández Rico zanjó la cuestión con una contundencia que ha encendido todas las alarmas en el área de fiscalización local al asegurar que "no te voy a decir que lo hemos presentado en Tesorería, es mentira", confirmando así que el dinero en metálico se movía de manera paralela a la contabilidad regulada del municipio.

Esta admisión de métodos "poco ortodoxos" de contabilidad municipal que comenzó semanas atrás a raíz de las denuncias de Vox, liderado por Rafael Náñez, formación que desveló la existencia de unos polémicos audios que comprometían gravemente la gestión de los contratos menores en la concejalía de Contratación, a cargo de Maribel de las Nieves (IU).

En dichas grabaciones, se escuchaba a la concejal ofreciendo de manera directa "pasta en efectivo" a un proveedor local con el objetivo manifiesto de saltarse los cauces burocráticos del Ayuntamiento. Las expresiones captadas en los audios revelaban una alarmante familiaridad con este tipo de prácticas, llegando la edil a asegurar al suministrador que su empresa podía cobrar mil euros que ella misma le podía dar "limpios, sin factura, sin nada". La cantidad restante del servicio se tramitaría de forma oficial a través de otra empresa.

Tras la difusión de estas grabaciones, la primera reacción del equipo de gobierno de IU fue blindar a la concejal y tratar de restar trascendencia penal o administrativa al asunto. En un primer momento, el propio alcalde defendió públicamente a su compañera de partido y retó a Vox a llevar los audios de los supuestos pagos sin factura ante el juzgado si consideraban que existía delito.

Por su parte, la edil Maribel de las Nieves admitió la veracidad de las grabaciones pero intentó justificarse alegando que todo había ocurrido en un entorno de máxima confianza y reconociendo únicamente que las expresiones utilizadas "pudieron no ser las adecuadas". Sin embargo, lo que el equipo de gobierno intentó despachar como un mero desliz verbal o un error de vocabulario en una conversación privada ha terminado convirtiéndose, tras las admisiones del alcalde en el pleno, en la confirmación de un 'modus operandi' institucionalizado que vulnera las normas básicas del control del gasto público.

Audio de la concejal de Contratación de Monforte del Cid al empresario de Trajes de Reyes. Héctor Fernández

Al final del tenso debate en el pleno, el portavoz del Partido Popular, José Rafael Berna Salas, tomó la palabra para exigir explicaciones basándose precisamente en la literalidad de los audios publicados. Berna Salas recordó al alcalde las palabras exactas de la concejala sobre la entrega de dinero limpio y sin factura para formular una dura batería de preguntas sobre el control financiero. El representante popular advirtió de que, de acuerdo con la legislación vigente, "dentro de las funciones de la oposición en este consistorio está la de supervisar la gestión del equipo de gobierno, entre otras cosas, para que se atenga a la ley".

Acto seguido, invocó de forma rigurosa la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recordando que la normativa estatal establece de manera taxativa que, para evitar la existencia de cajas B, los ayuntamientos tienen la obligación ineludible de registrar e ingresar en la tesorería municipal o en cuentas bancarias oficiales todas las aportaciones en metálico que reciban. Solo mediante este procedimiento oficial, insistió el edil del PP, las donaciones y fondos privados pueden quedar sujetos al control del área de intervención que vigila su estricta legalidad.

A pesar de la gravedad de las advertencias legales sobre la mesa, el alcalde intentó normalizar la situación argumentando que este mecanismo se ha utilizado en el municipio de forma habitual y con conocimiento de los implicados. Juan José Hernández Rico explicó en el pleno que la intención del Ayuntamiento siempre ha sido "unir colaborador con proveedor" y que recurrían a este procedimiento informal cuando un suministrador de servicios, como el de los trajes para las cabalgatas, tenía una urgencia imperiosa por cobrar antes de lo que permite la burocracia administrativa.

Según el esquema detallado por el primer edil, el Ayuntamiento tramitaba un contrato menor y realizaba la retención de crédito correspondiente, pero si aparecía un empresario colaborador dispuesto a aportar dinero en metálico, se le conectaba directamente con el proveedor para que le pagara "en mano". Posteriormente, el proveedor descontaba esa cantidad de la factura final que emitía al Ayuntamiento, de modo que el consistorio acababa pagando un importe menor por el contrato.

Hernández Rico defendió la limpieza de las intenciones de su gobierno al manifestar que "yo considero que no se utiliza una caja B, evidentemente, y que cumplimos, pero entendiéndolo así, nosotros no lo hemos presentado en Tesorería". Asimismo, el alcalde se escudó en que "es la manera en la que se ha trabajado aquí históricamente" y recalcó que nunca se superaba el límite legal de los mil euros en efectivo en estas operaciones.

Sin embargo, el argumento de la tradición local choca frontalmente con los principios generales del derecho administrativo y la transparencia que se exige a cualquier entidad pública. Expertos en fiscalización local señalan que la justificación del alcalde incurre en una contradicción de gravedad técnica. Y es que cualquier flujo de dinero en metálico destinado a fines públicos que se gestione de manera paralela al control de la Intervención y de la Tesorería Municipal constituye, por definición contable, una contabilidad paralela o caja B, con independencia de que el fin del dinero sea lícito o no tenga un ánimo de enriquecimiento personal.

Al no registrar los ingresos en las cuentas oficiales, el Ayuntamiento anula por completo la capacidad de la Intervención para fiscalizar la procedencia real del dinero, quién lo entrega, bajo qué conceptos y si se corresponden con las facturas emitidas de forma privada entre el empresario colaborador y el proveedor del servicio.

Este procedimiento genera un preocupante agujero negro de opacidad financiera en la gestión municipal, ya que los fondos públicos y privados se mezclan al margen de los libros oficiales de contabilidad, abriendo la puerta a posibles irregularidades contables o al fraccionamiento de contratos. Con la admisión del alcalde en el acta del pleno, el caso abandona de forma definitiva el terreno de la mera polémica política por unos audios desafortunados y sitúa la gestión de Izquierda Unida en Monforte del Cid bajo el foco de una potencial investigación por vulnerar la Ley de Haciendas Locales y los protocolos obligatorios de control financiero de la administración pública.