La Generalitat planta cara al Gobierno en su pulso por el litoral con una contrapropuesta para salvar sus playas

La pugna por el control y la gestión del litoral en España ha sumado un nuevo y tenso capítulo que sitúa a la Comunitat Valenciana en el centro de un complejo tablero jurídico y político. Tras la aprobación de la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de la Generalitat, de protección y ordenación de la costa valenciana, el Ejecutivo autonómico buscaba consolidar lo que calificaba como un hito normativo de primer orden para desplegar una política litoral propia. El Gobierno central de Pedro Sánchez se lo ha impedido con un recurso de inconstitucionalidad.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al Informe al Consell sobre el despliegue del acervo legislativo en materia de costas en la Comunitat Valenciana, que evalúa el estado legal y administrativo del despliegue de la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana. Este texto técnico se enmarca en un escenario de fuerte conflicto institucional entre el Gobierno autonómico y el Ejecutivo central, sirviendo como hoja de ruta jurídica para fundamentar las alegaciones de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional frente al recurso promovido por el Estado.

Asimismo desvela de manera interna los pormenores de la parálisis de los decretos autonómicos, las tensiones de la negociación bilateral por el rechazo a la tutela de Madrid y la estrategia de coordinación con otras comunidades costeras para forzar un modelo de cogobernanza frente a la reforma del Reglamento General de Costas estatal. En este sentido, el viernes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, instó al Gobierno de España a "respetar plenamente las competencias autonómicas asumidas por la Generalitat" en materia de ordenación del territorio y el litoral. También a "retirar aquellas iniciativas que pretende limitar injustificadamente el desarrollo del marco normativo valenciano".

Sin embargo, los cauces administrativos han encallado de forma abrupta en los despachos de Madrid. La Generalitat se ha visto obligada a mover ficha de manera contundente al activar una contrapropuesta formal dirigida al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El motivo subyacente de este movimiento no es otro que el profundo desacuerdo ante las condiciones impuestas por la Administración General del Estado, las cuales, según los técnicos y responsables jurídicos valencianos, amenazan con despojar de toda utilidad real a las competencias transferidas.

El foco del conflicto reside en la letra pequeña del borrador que el Gobierno central puso sobre la mesa de negociación. La propuesta estatal pretendía obligar a la Generalitat a aceptar que el Ministerio retuviera la potestad de emitir informes preceptivos y vinculantes sobre la totalidad del litoral valenciano.

Para el Consell, aceptar esta cláusula supondría una claudicación que en la práctica "vaciaría de contenido efectivo cualquier eventual transferencia competencial", transformando el ansiado autogobierno costero en una mera ilusión burocrática tutelada desde la capital.

Esta exigencia de Madrid es percibida en los pasillos de la Generalitat como un claro agravio comparativo si se analiza el mapa autonómico español, donde otras regiones históricas o litorales como Galicia, el País Vasco, Cataluña o Andalucía ya han logrado arrancar al Estado transferencias ejecutivas de gestión mucho más limpias y exentas de este tipo de mecanismos de fiscalización permanente.

La negativa valenciana a aceptar un papel de subordinación administrativa busca evitar que la región quede relegada a una autonomía de segunda clase en lo que respecta a la ordenación de sus propios recursos naturales, especialmente cuando el propio texto oficial remarca que la propuesta del Gobierno de España es "insuficiente y contraria al principio de autonomía competencial".

La situación de bloqueo no solo afecta al traspaso de las funciones y servicios vinculados a la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. El informe del Consell detalla cómo la ofensiva del Ejecutivo central está provocando un efecto dominó que paraliza de forma colateral el desarrollo normativo interno de la propia Comunitat Valenciana.

Un claro ejemplo de esta parálisis institucional se encuentra en el Proyecto de decreto regulador de los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico, una de las grandes apuestas de la nueva legislación autonómica para proteger los poblados tradicionales frente a los deslindes estatales.

Pese a haber superado con éxito las fases de consulta e información pública durante los últimos meses de 2025, su tramitación se encuentra actualmente "temporalmente suspendida al constituir desarrollo reglamentario de uno de los preceptos actualmente afectados por la suspensión acordada en sede constitucional".

El Gobierno de España, mediante la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, ha logrado congelar cautelarmente el artículo 17 de la ley valenciana, precisamente el pilar legal sobre el que se sustentaba la defensa de estos barrios marineros históricos. Ante lo que el Consell califica abiertamente como "reiterados intentos del Gobierno de España de obstaculizar y limitar el ejercicio legítimo de las competencias autonómicas", la estrategia valenciana pasa por resistir jurídicamente y buscar alianzas en el arco mediterráneo y cantábrico.

La Generalitat ya ha formalizado sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional para defender la plena legalidad de sus competencias exclusivas en ordenación del territorio. Al mismo tiempo, el Gobierno valenciano trabaja de manera coordinada con el resto de las comunidades autónomas afectadas por la política costera del Ministerio.

Existe un frente común autonómico que se opone de manera frontal a la reforma del Reglamento General de Costas que intenta sacar adelante el Gobierno central. Las regiones costeras denuncian al unísono que estas modificaciones se están tramitando sin la transparencia y la participación institucional necesarias, amenazando la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas a través de la aplicación de nuevos criterios con preocupantes efectos retroactivos. El pulso, por tanto, trasciende la mera gestión técnica de los chiringuitos, las concesiones o las autorizaciones playeras.

Se trata de una batalla política de calado sobre el modelo de gobernanza del Estado autonómico. El informe que ha servido de base para ratificar la postura del Consell concluye con una exigencia explícita al Ejecutivo central para que "abandone cualquier planteamiento obstructivo respecto al ejercicio de las competencias autonómicas" y asuma de una vez por todas que la realidad mediterránea requiere una gestión de cercanía.

La Generalitat Valenciana insiste en la necesidad imperiosa de que el Gobierno de España "facilite un proceso real y efectivo de descentralización en materia de gestión litoral, respetando el marco estatutario". Mientras el Ministerio de Política Territorial no ceda en su empeño de imponer informes vinculantes sobre cada kilómetro de la costa valenciana, el traspaso seguirá bloqueado en un bucle burocrático, privando a la Comunitat de las herramientas de gestión directa de las que ya disfrutan otras nacionalidades históricas del norte y del sur peninsular.