La Nucía será sede del primer Tour de Hyatlón

La expansión de los deportes híbridos suma un nuevo capítulo con la llegada del primer Tour de Hyatlón, un circuito nacional que tendrá parada en La Nucía los días 24 y 25 de octubre de 2026.

La prueba se integra en un calendario que aspira a consolidar esta disciplina bajo el paraguas de la Federación Española de Triatlón (FETRI) y con el respaldo de World Triathlon, en un contexto en el que el sector busca ganar espacio competitivo y visibilidad global.

La presentación oficial del circuito se celebró en Madrid con la presencia de José Hidalgo, presidente de la FETRI, junto a representantes institucionales como Cristina Torres, directora general de Deportes de Aragón, Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Hidalgo subrayó el alcance del proyecto al afirmar que "Vamos a impulsar el primer tour de hyatlón del mundo con cuatro pruebas en Madrid, Canarias, La Nucía (Alicante) y Zaragoza, y eso es una gran responsabilidad" comentó José Hidalgo.

El proyecto nace con ambición internacional y vocación de crecimiento. Entre sus embajadores deportivos destacan nombres relevantes del triatlón y el duatlón como Mario Mola, tres veces campeón del mundo, y Emilio Martín, triple campeón mundial de duatlón, además de los deportistas híbridos Silvia García y Pablo Valverde, vinculados al equipo Joma.

Mola destacó el potencial de esta nueva disciplina al señalar que “los deportes híbridos no son una moda, están aquí para quedarse. Tenemos a un público muy numeroso que está deseoso de eventos y pruebas bien organizadas”.

En el caso de La Nucía, la cita supone reforzar su posicionamiento como epicentro deportivo. El alcalde, Bernabé Cano, defendió la apuesta municipal por el evento al afirmar que “La Nucía, Ciudad del Deporte” vuelve a situarse como referente al acoger una disciplina emergente con proyección internacional.

“En cuanto José Hidalgo nos presentó este proyecto, inmediatamente le cogimos el guante y nos lanzamos a la piscina porque es un evento especial con un gran futuro”, señaló. Añadió además que “el Hyatlón es un nuevo deporte híbrido, bajo el paraguas de la FETRI que aspira a ser olímpico”.

El calendario del primer circuito de Hyatlón se desplegará entre octubre y noviembre de 2026, con paradas en el Centro Deportivo Municipal Gallur en Madrid, el complejo deportivo de La Nucía, la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria y el recinto de la Feria de Zaragoza. Todas las sedes compartirán modalidades individuales, dobles, relevos y pruebas de Parahyatlón, reforzando el carácter inclusivo del proyecto.

La hoja de ruta no oculta su objetivo más ambicioso: el reconocimiento olímpico. “El objetivo último es el reconocimiento del deporte híbrido por parte del Comité Olímpico Internacional (COI). Esto es muy importante porque significa ponerle una meta definida al mundo del fitness, algo que no ha tenido desde su nacimiento y posterior desarrollo. Venimos a legitimar el trabajo de estos deportistas”, puntualizó Hidalgo.

El hyatlón se estructura en carreras intercaladas con estaciones de fuerza, potencia y resistencia, lo que obliga a competir en fatiga acumulada y convierte la estrategia en un factor decisivo. Las inscripciones se abrirán el 8 de junio con tarifa promocional hasta el día 12 en hyatlon.org, marcando el inicio comercial de un circuito que quiere competir por un hueco en el futuro del deporte global.