La Generalitat dispara la inversión en infraestructuras y reconstrucción en los presupuestos de 2026

Los Presupuestos de la Generalitat para 2026 dibujan una hoja de ruta centrada en impulsar el crecimiento económico a través de la inversión pública, la mejora de las infraestructuras estratégicas y la aceleración de la reconstrucción tras los últimos episodios de emergencia.

El objetivo pasa por reforzar la actividad productiva, atraer inversión y sostener la creación de empleo en un contexto de mayor apertura económica.

Este enfoque se refleja especialmente en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que contará con 1.100 millones de euros.

Una vez concluido el grueso de las actuaciones de reconstrucción, el departamento orientará buena parte de sus recursos a proyectos destinados a aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes.

Dentro de este bloque, las cuentas reservan más de 185 millones de euros para el Comisionado para la Recuperación, mientras que el área de transportes dispondrá de 187 millones y las infraestructuras terrestres de 257 millones. El reparto confirma el peso estratégico de las políticas de movilidad y obra pública en la planificación del Consell.

El esfuerzo inversor se extiende también al sector público instrumental, con especial atención a los planes 2026-2030 ya en marcha. En este ámbito destacan Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), cuyas inversiones superan en conjunto los 700 millones de euros.

En el caso de FGV, la entidad gestora de Metrovalencia y el TRAM d’Alacant prevé para 2026 un presupuesto de 229 millones en gastos de explotación y 111 millones en inversiones.

Estas últimas se destinarán principalmente a la renovación de la red y a la incorporación de nuevas unidades, con el objetivo de modernizar el servicio y mejorar su capacidad operativa

Reforzar la rentabilidad

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca gestionará en 2026 más de 774 millones de euros, una cifra que refleja la apuesta del Consell por reforzar los sectores productivos vinculados a la agricultura, la ganadería, la pesca y el agua que necesita nuestra tierra.

Esta previsión económica busca reforzar la rentabilidad y la capacidad de inversión de sectores esenciales para la economía valenciana, desde el campo y la ganadería hasta la pesca, las cooperativas y la industria agroalimentaria.

El presupuesto ordinario del departamento asciende a 392,5 millones, un 7 % más que en el ejercicio anterior, a los que se suman 67,7 millones para actuaciones de reconstrucción tras las riadas de octubre de 2024 y 313,8 millones de sus organismos autónomos, la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

Las cuentas destinan más de 552 millones de euros a ayudas e inversiones directas para modernización, competitividad, relevo generacional, agua, ganadería, pesca, industria agroalimentaria y reconstrucción.

Reindustrialización

La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que contará con un total de 663,4 millones de euros, busca consolidar una estrategia económica basada en la reindustrialización y el fortalecimiento del tejido productivo como principales motores de crecimiento.

El presupuesto prioriza mantener la capacidad de inversión en los sectores clave y reordenar las ayudas para reforzar la eficiencia en la gestión y la orientación a resultados.

Se incrementa el esfuerzo en innovación y transformación del modelo productivo, al tiempo que se concentra parte del gasto en actuaciones de impacto directo sobre la actividad económica.

Una administración más cercana

La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública contará con una dotación de 536,6 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat para 2026, con una apuesta muy clara por seguir avanzando hacia una administración más cercana y ágil y por la Función Pública.

La partida para simplificación administrativa asciende a 5.233,68 millones de euros, un 128,1 % más respecto a año 2025.

Así, las cuentas para 2026 dan continuidad al despliegue normativo y operativo derivado de Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de Simplificación Administrativa y del Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado.

Por otra parte, se incrementa en un 18,8% la partida correspondiente a Función Pública, que contará con 12.850 millones de euros.

De este modo, el Consell refuerza la estabilidad del empleo en la administración, que para 2026 ha aprobado una de las mayores ofertas de empleo público con un total de 2.671 plazas que permitirán incorporar nuevo talento y, al mismo tiempo, impulsar la promoción interna del personal ya existente, a la vez que reducirá la temporalidad y consolidará empleo estable de calidad.

Cohesión territorial

La Conselleria de Presidencia contará en 2026 con un presupuesto de 251,7 millones de euros, unas cuentas orientadas a reforzar la cohesión territorial, la coordinación institucional y la proyección de la Comunitat Valenciana.

Concretamente dedica más de 142 millones de euros en líneas de subvención dirigidas a cooperación municipal, lucha contra el despoblamiento, deporte, promoción del valenciano, comunicación de proximidad, acción exterior, fondos europeos y apoyo a iniciativas con impacto social, económico e institucional.