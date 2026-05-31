Más de 7.000 foguerers y barraquers llenan Lo Morant en el 39 Certamen de Arroces con "espíritu de convivencia"

El parque Lo Morant se ha convertido este domingo en el gran punto de encuentro festero de Alicante con motivo de la 39 edición del Certamen de Arroces, una cita que ha reunido a más de 7.000 foguerers y barraquers en una jornada marcada por la convivencia y el ambiente previo a las Hogueras.

Desde primera hora, las comisiones han ocupado el recinto para montar sus racós improvisados, compartir el almuerzo y preparar los arroces que después han degustado en un ambiente de hermandad.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado el carácter festivo de la jornada y el ambiente que se vive en las semanas previas a las Hogueras.

El primer edil ha puesto en valor el "espíritu de convivencia y buen humor propio de las Hogueras. Si los próximos fines de semana van a ser intensos en cuanto a preparativos, este domingo toca divertirse y pasar un buen día junto a los comisionados y otras hogueras".

Uno de los momentos más destacados de la mañana se ha producido con el recorrido realizado por las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, acompañadas por sus Damas de Honor y representantes de la Federació de Fogueres, presidida por David Olivares.

A su paso por las diferentes comisiones, los aplausos, cánticos y muestras de cariño han acompañado a la comitiva.

La emoción ha alcanzado su punto álgido cuando Leire Arellano se ha reencontrado con los integrantes de la hoguera Plaza del Mediterráneo, la comisión a la que pertenece y que representa como Bellea del Foc. El encuentro ha generado escenas de gran entusiasmo entre los foguerers congregados en la zona de acceso al parque.

Próximas citas

Tras el Certamen de Arroces, el calendario festero continuará el próximo jueves 4 de junio con el Encendido Oficial del Alumbrado, previsto para las 21 horas en la plaza del Ayuntamiento. Será uno de los primeros grandes actos que marcarán el inicio de la recta final hacia las Hogueras.

La programación seguirá el viernes 5 de junio con la celebración de Música per a una Festa, frente a la Plaza de Toros, a partir de las 18.30 horas. Media hora después tendrá lugar el homenaje al Foguerer y Barraquer fallecido en la Plaza de España, un acto que contará con Cayetano Alarcón, de la barraca Festa i Ví, como mantenedor.

Posteriormente se desarrollará el tradicional Desfile del Pregón, que recorrerá el trayecto entre la Plaza de España y la plaza del Ayuntamiento.

Ya por la noche, a las 21 horas, el cantante y compositor alicantino Adrián Gomis, conocido artísticamente como Funzo, será el encargado de pronunciar el Pregón de Hogueras. La jornada concluirá con la Fiesta del Pregón en la zona Ocean Race del Puerto de Alicante.

Las actividades continuarán el sábado 6 de junio con la Cabalgata del Ninot, que partirá a las 19 horas desde la plaza de los Luceros y finalizará en la plaza del Ayuntamiento. Al día siguiente, el ciclo Pólvora tot l’any volverá a sonar con una nueva mascletà prevista a las 14 horas en la avenida de la Unicef.

Entrega de emblemas

La actividad festera también ha tenido protagonismo este fin de semana con la entrega de más de un millar de emblemas a foguerers y barraquers en un acto celebrado en la explanada del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ).

Entre las distinciones concedidas, el Emblema Extraordinario, la máxima distinción otorgada por la Federació de Fogueres, ha recaído en Cristina Tejeda, integrante de la hoguera Port d'Alacant.