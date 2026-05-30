La UNESCO lo confirma: "Hay un 100 % de probabilidades de que haya un tsunami en el Mediterráneo"

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO advierte de que el riesgo de un tsunami en la costa mediterránea no puede considerarse un escenario excepcional a medio y largo plazo, sino una certeza estadística dentro de los modelos de probabilidad actuales.

En el caso de la provincia de Alicante, donde el desarrollo urbano, turístico y económico se concentra en más de 200 kilómetros de litoral, esta previsión introduce un reto directo en materia de planificación territorial y protección civil para las próximas décadas.

Generalmente, la cuenca mediterránea ha sido percibida como un espacio relativamente protegido frente a fenómenos oceanográficos extremos.

Sin embargo, la comunidad científica ha desmontado esta idea. Los datos recopilados por la UNESCO apuntan a que los tsunamis, aunque infrecuentes en términos comparativos, se producen con mayor regularidad de la que suele asumirse.

Según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de la UNESCO, con sede en Estados Unidos, se han registrado respuestas operativas ante 125 eventos de este tipo, lo que equivale a una media aproximada de siete tsunamis al año a escala global.

Aunque la mayoría se concentran en el Pacífico y el Índico, los sistemas de alerta internacional incluyen explícitamente al Mediterráneo dentro de las zonas de riesgo. En este contexto, las estimaciones para la cuenca mediterránea resultan especialmente relevantes.

Distintos modelos probabilísticos señalan que la posibilidad de que se produzca una ola de tsunami superior al metro de altura en los próximos 30 años se acerca al 100 %.

Las causas de los tsunamis están identificadas a escala global. La UNESCO indica que aproximadamente el 78 % se originan por actividad sísmica, mientras que un 10 % están asociados a erupciones volcánicas y deslizamientos submarinos, y alrededor de un 2 % a fenómenos meteorológicos extremos.

En el caso del Mediterráneo occidental y, concretamente, de la Comunidad Valenciana, el principal factor de riesgo es la actividad sísmica. Esta se debe a la interacción entre las placas tectónicas euroasiática y africana, una zona de fricción constante que genera movimientos sísmicos de distinta intensidad y que puede, en determinadas condiciones, desencadenar desplazamientos de agua capaces de generar un tsunami.

Pese a ello, los expertos insisten en que la clave no es solo la probabilidad de ocurrencia, sino la capacidad de respuesta.

A nivel provincial, Torrevieja ha sido pionera al desarrollar a principios de este mismo año simulacros específicos de evacuación por maremoto en coordinación con la Conselleria de Justicia e Interior y los servicios de Emergencias.