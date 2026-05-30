El taxi valenciano prepara acciones conjuntas tras el decreto del Consell que abre los trayectos urbanos a las VTC

El anuncio de la nueva regulación del transporte en la Comunidad Valenciana desata una profunda indignación entre los profesionales del taxi.

El Comité de Unidad del Sector del Taxi de la Comunidad Valenciana denuncia una absoluta falta de transparencia por parte de la administración y señala que "en ninguna de las reuniones se ha hablado y mucho menos propuesto nada parecido a lo que han anunciado en los medios de comunicación".

Los taxistas explican que la medida les ha tomado por sorpresa y consideran que la justificación de la norma supone "engañar también a los ciudadanos".

En este sentido, las asociaciones representantes del sector aseguran que no quieren realizar valoraciones definitivas hasta que sus abogados puedan interpretar al detalle el texto del Decreto Ley, cuya publicación oficial esperan a más tardar para este lunes.

A pesar de la cautela jurídica inicial, el colectivo adelanta que durante la próxima semana mantendrán reuniones para contrastar la información de los distintos gabinetes jurídicos y decidir si emprenden acciones conjuntas.

La postura es firme frente a lo que consideran una liberalización del sector, por lo que las agrupaciones analizan sus posibles líneas de defensa sin descartar ninguna posibilidad legal o de protesta en las calles.

Los taxistas advierten de que "pase lo que pase en los próximos días, el sector del taxi se defenderá con todas sus fuerzas", ya que recuerdan que está en juego el servicio público y "el futuro de 9.216 familias".

La postura del Consell

El enfado del taxi contrasta drásticamente con la versión oficial ofrecida por la Generalitat. El Pleno del Consell ha aprobado este viernes la modificación del Decreto ley 4/2019 y de la Ley 13/2017 del Taxi, justificando que la nueva regulación busca garantizar la convivencia entre ambos modelos de transporte.

A diferencia de la versión de los taxistas, el Conseller de Transportes, Vicente Martínez Mus, asegura que esta aprobación llega "tras un proceso de diálogo orientado a reforzar la seguridad jurídica y garantizar el equilibrio entre el sector del taxi y los vehículos con conductor".

El vicepresidente tercero ha detallado que "la norma establece una suspensión temporal, por un máximo de dos años, de nuevas autorizaciones de taxi en áreas de prestación conjunta y de nuevas autorizaciones VTC de ámbito estatal, hasta la elaboración de un informe sobre la situación de la movilidad, sin afectar a los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida".

Respecto a los cambios específicos que han encendido las alarmas en el sector del taxi, Martínez Mus ha confirmado que, con el nuevo texto, "en los VTC se habilita provisionalmente la prestación de servicios urbanos, se suprime el tiempo mínimo de espera para la contratación y se refuerza el régimen sancionador".

Como contrapartida, el Consell afirma que en el ámbito del taxi "se amplía el número de licencias por titular, se flexibiliza su concesión, se elimina la dedicación exclusiva y se regula la transmisión hereditaria".

Para la administración autonómica, estas modificaciones suponen un avance hacia un modelo de movilidad "más equilibrado, seguro y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana".