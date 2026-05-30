Los Presupuestos de la Generalitat para 2026 elevan la inversión en sanidad, educación y políticas sociales

La Generalitat Valenciana incrementa en 2026 la inversión destinada a los principales servicios públicos, con aumentos presupuestarios en áreas como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, emergencias y justicia.

Las nuevas cuentas autonómicas ponen el foco en el refuerzo de las políticas sociales, especialmente las dirigidas a jóvenes, familias y personas en situación de dependencia, al tiempo que prevén nuevas inversiones en infraestructuras sanitarias, educativas y de vivienda.

Con este presupuesto, el Consell busca reforzar la prestación de servicios esenciales y dar respuesta a algunas de las principales demandas de la ciudadanía mediante un mayor gasto en ámbitos considerados prioritarios para el próximo ejercicio.

Mayor inversión en Sanidad

La Conselleria de Sanidad aumenta su presupuesto en un 3% con respecto a las anteriores cuentas públicas, lo que supone el tercer aumento presupuestario seguido para la sanidad pública valenciana.

Así, se destinan 9.453 millones de euros a políticas sanitarias, 1.200 millones más que en la anterior legislatura, lo que supone un esfuerzo inversor por parte de la Generalitat, a pesar de la deuda que el Gobierno de España tiene en concepto de asistencia a ciudadanos extranjeros y desplazados de otras comunidades autónomas.

Destaca la puesta en marcha de los Centros de Atención Urgente 24 horas así como el impulso a los trámites para la construcción del nuevo Hospital General de Castellón.

Además, se iniciarán los expedientes de licitación de obras tan importantes como el nuevo Hospital Campanar en Valencia o el Campus Sanitario Avanzado de Paterna.

Por otro lado, el nuevo presupuesto va a permitir el despliegue de proyectos tan destacados de la Estrategia de Salud Digital como son la Historia Clínica Única, el Anillo Radiológico, o, en Atención Primaria, el asistente virtual para agilizar las citas y un escriba digital para los facultativos.

Así, la Generalitat confirma su compromiso por una sanidad pública de calidad y universal, que garantice la mejor atención al paciente y unas infraestructuras sanitarias modernas y adaptadas a las necesidades actuales.

Educación: la gran apuesta

El presupuesto destinado a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades se incrementa en un 6,2% hasta alcanzar los 7.749 millones de euros, 450 millones más que en el pasado ejercicio, lo que supone la apuesta por la educación pública más ambiciosa realizada hasta la fecha.

Así, tres de cada diez euros de los valencianos se destinan a esta Conselleria por lo que nuestro territorio pasa a ser la tercera comunidad autónoma en esfuerzo financiero educativo.

De esta forma, la Comunitat Valenciana se convierte en la tercera autonomía de España con mayor gasto educativo por alumno, con más de 7.600 euros, lo que supone un 19% por encima de la media autonómica.

Destacan también los 372 millones de euros que se destinarán a infraestructuras educativas, el incremento salarial de los docentes y el Plan de Inclusión Educativa con el mayor aumento de personal realizado hasta la fecha con 800 profesionales especialistas.

Jóvenes y políticas sociales

Los Presupuestos de 2026, reflejan un claro apoyo al futuro de los jóvenes de la Comunitat Valenciana con medidas como el incremento de la partida destinada al Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) hasta los 36 millones de euros, 8,2 millones más que el año anterior, para impulsar programas de emancipación, movilidad, formación y participación juvenil.

Además, las cuentas destinadas a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia muestran el compromiso por reforzar especialmente los servicios en dependencia, inclusión y atención a las familias, con un presupuesto de 2.731 millones de euros, un 5,5% más que en el ejercicio anterior.

La partida destinada a Atención Primaria y Dependencia es la que más crece, pasando de 660,6 millones en 2025 a 700 millones en 2026, mientras que el programa de Familia, Infancia y Adolescencia aumenta en 26,1 millones hasta alcanzar los 112,9 millones; asimismo, las inversiones en infraestructuras sociosanitarias también se incrementan de forma notable, con 490,1 millones para el área de Planificación y Coordinación, casi 29,4 millones más que el año anterior.

Además, el Consell continúa reforzando la lucha contra la violencia sobre la mujer, con un incremento de los recursos destinados al Comisionado hasta alcanzar los 45,3 millones de euros, lo que supone un aumento de más de un 10% respecto al año anterior y un 74% sobre el último presupuesto de la anterior legislatura.

La vivienda y el empleo

Para consolidar la creación de empleo y facilitar el acceso a la vivienda, tres de cada cuatro euros del presupuesto de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad se destinarán a estos dos ámbitos, con una apuesta destacada por la política de vivienda, que alcanza una inversión histórica de 329,8 millones de euros.

Este esfuerzo permitirá ampliar el parque público, impulsar nuevos inmuebles asequibles y reforzar las ayudas al alquiler, así como acelerar la recuperación de las zonas afectadas por la dana.

Las políticas de empleo contarán con más de 203 millones de euros para seguir fortaleciendo el mercado laboral valenciano en un contexto en el que la Comunitat Valenciana se sitúa entre las autonomías donde más se reduce el paro y más crece la afiliación a la Seguridad Social.

Refuerzo a Emergencias y Justicia

Para continuar trabajando en la modernización de la justicia, la agilización de procesos y la eficiencia en el sistema judicial al tiempo que se consolida a la Generalitat como referente a nivel estatal en materia de transparencia y participación ciudadana, la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación aumenta su presupuesto en un 5,6% hasta alcanzar los 612 millones de euros.

Asimismo, la Conselleria de Emergencias e Interior alcanza el presupuesto ordinario, excluyendo las ayudas extraordinarias a personas y ayuntamientos por la DANA de 2025, más grande de su historia con 234,2 millones de euros de los cuales 20,86 millones seguirán destinados a actuaciones vinculadas a la recuperación de la DANA.

La mayor parte del esfuerzo inversor lo concentra la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) con una dotación récord de 139 millones de euros, consolidándose como el principal instrumento de protección civil y gestión de emergencias de la Comunitat Valenciana.

Entre los proyectos más destacados figuran el Plan de Infraestructuras de Emergencias, dotado con más de 43 millones de euros en inversión plurianual, de los que 10,6 millones se ejecutarán en 2026.

Además, la partida destinada a la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) que contará en 2026 con el mayor presupuesto de su historia, alcanzando los 79,14 millones de euros, una dotación que consolida definitivamente el nuevo modelo del servicio de bomberos forestales impulsado por el Consell.