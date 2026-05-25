Veolia, cuatro décadas consolidando la ciudad de Benidorm como referente en sostenibilidad hídrica

Benidorm ha pasado en apenas cuatro décadas de sufrir graves problemas de abastecimiento a convertirse en un modelo de sostenibilidad hídrica para destinos turísticos de todo el mundo.

Detrás de esta transformación se encuentra el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y Veolia, que ha convertido el agua en una pieza estratégica para garantizar el crecimiento y el éxito de la ciudad.

Este cambio no ha sido fruto de la improvisación. La clave ha estado en una apuesta continuada por la inversión y la innovación tecnológica, evitando el deterioro de las infraestructuras y anticipándose a las necesidades de una ciudad con una elevada presión turística durante todo el año.

En los últimos 20 años, Benidorm ha destinado más de 45 millones de euros a mejorar su sistema hídrico. Más de 21 millones se han invertido en redes de agua potable, otros 13 millones en los 120 kilómetros de alcantarillado y más de 8 millones en infraestructuras para aguas pluviales.

A ello se suma el impulso tecnológico del centro Hubgrade by Veolia, el primero de digitalización del ciclo integral del agua en España.

Gracias a este modelo, Benidorm presume hoy de unos niveles de eficiencia hídrica que la sitúan por encima de la mayoría de destinos turísticos, consolidándose como un referente internacional en gestión sostenible del agua.

Paralelamente, a lo largo de estos 40 años, Veolia se ha consolidado como un agente social más en la ciudad. Su compromiso con las personas se traduce en alianzas con colectivos como Cruz Roja y en un fuerte impulso al empleo joven y verde a través de la FP Dual en gestión del agua.

"Celebrar 40 años de servicio en Benidorm es constatar cómo la inversión permanente y gradual ha sido la verdadera columna vertebral de esta ciudad", explica Ciriaco Clemente, gerente de Veolia en Benidorm, quien remarca que "hemos logrado una eficiencia técnica inmejorable protegiendo nuestro entorno, pero nuestro gran reto ahora es mirar hacia adelante y anticiparnos a las necesidades de las próximas décadas".

El gran reto del futuro

Lejos de conformarse con el éxito actual, Veolia y el Ayuntamiento de Benidorm ya están desplegando una hoja de ruta para los próximos años centrada en la resiliencia integral.

Los modelos climáticos alertan de que las sequías serán cada vez más intensas y duraderas, mientras que los episodios de lluvias torrenciales y las DANAs han aumentado un 15% en los últimos años.

En este escenario de estrés hídrico estructural, la adaptación ya no es solo una opción ambiental, sino una cuestión de supervivencia para la ciudad.

Para que Benidorm siga siendo un destino sostenible e invulnerable, los proyectos de futuro de Veolia y el Ayuntamiento de Benidorm se articulan en torno a tres grandes ejes estratégicos que ya están en marcha:

En primer lugar, la reutilización y desalación. La pieza clave del futuro hídrico pasa por independizar a la ciudad de la falta de lluvias mediante la diversificación de fuentes de suministro alternativas.

En esta línea, destaca el desarrollo del pionero Plan Director de Agua Regenerada para Usos Urbanos, un proyecto estratégico a largo plazo que contempla una inversión de más de 25 millones de euros.

Esta infraestructura creará una red de agua regenerada (cuyas primeras obras ya están finalizando en Poniente) que permitirá aprovechar hasta 2 Hm3 anuales de agua reutilizada. Se está trabajando también el uso de agua regenerada para la prevención y extinción de incendios en masas forestales cercanas al casco como el Parque el Moralet, etc.

El uso de agua regenerada, combinado con un apoyo firme a nivel comarcal al uso de los recursos provenientes de la desalación, reducirá drásticamente la vulnerabilidad hídrica de Benidorm frente a la sequía.

En segundo lugar, el desarrollo urbano del futuro exige que las infraestructuras sigan adaptándose a normativas europeas cada vez más estrictas, como la nueva Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas.

Asimismo, el diseño de futuras infraestructuras pluviales se dimensionará para soportar los escenarios meteorológicos extremos que prevén los modelos climáticos. Las soluciones hidráulicas basadas en la naturaleza ayudarán a mitigar estos efectos, haciendo al mismo tiempo un Benidorm más amable para el ciudadano.

Por último, la inteligencia artificial. El uso de la tecnología dará un salto exponencial en los próximos años.

El centro de operaciones Hubgrade seguirá promoviendo soluciones basadas en la Inteligencia Artificial y plataformas de análisis predictivo para monitorizar la red, lo que permitirá anticiparse a posibles incidencias antes de que ocurran y gestionar de forma dinámica la demanda en los picos turísticos del verano.

"Los destinos turísticos que quieran seguir siendo referencia en el futuro están obligados a ser sostenibles; no es una opción, es pura supervivencia. Con el impulso a la Inteligencia Artificial, el desarrollo del Plan Director de Agua Regenerada y la firme integración de recursos alternativos como el agua regenerada estamos construyendo un Benidorm preparado, seguro e invulnerable frente al cambio climático para las próximas décadas". concluye Ciriaco Clemente.