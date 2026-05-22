Guardias civiles alertan de la falta de efectivos de cara al verano en Alicante: "Se sacan menos patrullas que antes"

Con la cuenta atrás para la llegada del periodo estival a la provincia, guardias civiles de Alicante advierten de que, a pesar de que cada año se reciben más turistas, el número de agentes se mantiene e incluso se reduce de verano a verano.

Algunas poblaciones costeras llegan a duplicar e incluso triplicar su población durante la temporada alta, lo que multiplica delitos prioritarios como los de violencia de género y aumenta los hurtos, robos y alteraciones del orden público derivadas del consumo de alcohol y drogas.

Esta avalancha de avisos hace que algunas poblaciones, como Torrevieja, sean un foco de infracciones durante el verano y lleva a los agentes al límite por las limitaciones de plantilla.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) alertan de que se necesitan más efectivos, ya que, "si no se aborda, esta tendencia continuará y empeorará".

"Torrevieja, por ejemplo, es de los puestos más grandes de España y antiguamente sacaba ocho o diez patrullas por turno, pero ahora sacan menos que antes, cuatro o cinco pese a tener una problemática delincuencial muy grande", lamentan.

"Esto ocurre en toda la provincia y a nivel nacional. La comparativa de cómo va la situación indica que no puede ir a mejor porque tenemos más población, incluidas personas procedentes de la inmigración que viven aquí y a las que hay que atender con sus derechos y obligaciones. Si aumenta la población, necesitamos más plantillas policiales", comentan desde AUGC.

La falta de plantilla no solo afecta a las zonas costeras. En las zonas rurales hay patrullas que tienen que cubrir tres o cuatro puestos, lo que puede suponer media provincia en algunos casos.

"Antes lo normal era que un puesto llevara dos o tres pueblos, pero ahora el problema es que la patrulla de un puesto tiene que cubrir la demarcación de otros puestos cercanos. Por ejemplo, en las compañías de Ibi o Villena, hay puestos que tienen que hacer 40, 50 o 60 kilómetros porque los puestos de alrededor no tienen patrullas, y se actúa sin apoyos porque la patrulla más cercana está a 30 kilómetros", indican.

Así, hay puestos de la Guardia Civil que directamente no tienen patrulla porque carecen de personal para cubrir todos los turnos, aseguran desde AUGC.

"La Comandancia hace esfuerzos para intentar que estén cubiertos, pero choca con la limitación de personal. Si los agentes tienen que librar, se deben recortar patrullas, y a lo mejor un día entero no hay patrulla y te tiene que cubrir el puesto de al lado, asumiendo lo suyo más lo tuyo", añaden las mismas fuentes.

El déficit de personal no es nuevo. La Guardia Civil de Alicante lleva arrastrando esta situación "unos cuatro o cinco años". "Todo viene desde la crisis económica de 2008: las plantillas han envejecido y no hay reemplazo. La gente llega a la edad de pase a la reserva o al retiro y ahora es cuando empieza a notarse el déficit", sentencian desde AUGC.