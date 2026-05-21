"La trata está más cerca de lo que pensamos": el nuevo teléfono 24 horas que busca romper las cadenas de la esclavitud en España

Fiet recuerda que la trata está más cerca de lo que pensamos, una avenida del centro de Alicante. M. H.

La asociación FIET ha puesto en marcha una herramienta crucial en la lucha contra la explotación humana: el Teléfono de Ayuda contra la Trata (900 759 759). Carolina Lara, responsable del área de sensibilización de la entidad, explica que este proyecto nace de un modelo internacional exitoso en países como Grecia o Sudáfrica, y que ahora FIET opera y financia en España.

"Básicamente lo que pretende es dar una respuesta integral en materia de trata de personas", afirma Carolina. Según la experta, el servicio es único en nuestro país por su enfoque 360 grados, que no solo atiende a las víctimas, sino que involucra a toda la sociedad para detectar posibles casos de abuso.

El funcionamiento del teléfono está diseñado para ser accesible y seguro. "Es un teléfono que es gratuito, es anónimo, que va a estar disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana y todos los días del año", destaca Lara. Además, rompe las barreras lingüísticas, ya que cuentan con un sistema que permite la atención en más de 200 idiomas.

La respuesta integral que ofrece el servicio incluye la verificación de datos para alertar a las fuerzas de seguridad, atención psicológica y asesoría legal para supervivientes. "Cualquier víctima que esté precisando ayuda, bien sea para salir de la situación o porque ya habiendo salido necesite asesoría, puede acceder a ella", explica la responsable de FIET.

Carolina Lara subraya que la trata es un problema global que afecta a una de cada 150 personas en el mundo, y España no es una excepción. "La trata de personas es que en España está presente en todas las comunidades autónomas", señala, advirtiendo que "está mucho más cerca de lo que pensamos".

Aunque la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la mayoritaria en los registros, FIET busca dar visibilidad a otras formas de esclavitud menos conocidas. "También hay muchos casos de trata laboral trabajando en agricultura, en hostelería, en construcción... y también, por ejemplo, la servidumbre doméstica", aclara Lara.

La experta relata la alarmante normalización de la explotación en entornos urbanos, mencionando cómo los equipos de calle de FIET detectan pisos de prostitución en comunidades de vecinos comunes. "En estos pisos se están marcando los telefonillos bien sea con una X o con algún color rojo", revela sobre las señales que a menudo pasan desapercibidas para los ciudadanos.

Uno de los casos más impactantes gestionados recientemente involucró a un hombre víctima de trata laboral en el sector agrícola en la zona de Murcia. Tras acudir a una falsa oferta de empleo, le retiraron el pasaporte y lo sometieron a condiciones extremas. "Los hacían trabajar durante muchísimas horas, muchas veces con muchas situaciones de violencia, tanto física como verbal", describe Lara sobre el calvario que vivió antes de lograr escapar.

Desde FIET insisten en que la colaboración ciudadana es el primer paso para la libertad de muchos. "Es más probable que un ciudadano hable sobre algo que está viendo que una víctima que está coaccionada y bajo amenazas", afirma Carolina. Por ello, insta a la población a guardar el 900 759 759 en sus contactos y reportar cualquier indicio sospechoso.

"El equipo de las operadoras está especializado, no te va a juzgar. Su trabajo es escuchar y orientar", concluye Lara, recordando que este teléfono es una herramienta "para todos y para todas" en la misión de erradicar la trata en España.