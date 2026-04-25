Martínez Mus: “El transporte público no debe ser una alternativa, sino la opción preferente en l'Alacantí”

“El transporte público no solo tiene que ser una alternativa, tiene que ser la opción preferente para la ciudadanía”. Con esta premisa, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, inauguró el foro sobre Movilidad en la comarca de l’Alacantí organizado por la Generalitat Valenciana y el diario EL ESPAÑOL, el pasado miércoles en el Museo de Aguas de Alicante.

Para el conseller, este debate no pertenece al futuro, sino a "un presente que exige respuestas estratégicas ante un modelo que, durante demasiado tiempo, ha sido desordenado y excesivamente dependiente del vehículo privado". De este modo el Martínez Mus desgranó los detalles de las obras e inversiones que ya están en marcha y las que se desarrollarán a corto y medio plazo en la comarca, y por extensión, en la provincia de Alicante

Y es que la movilidad en l’Alacantí entra en una etapa decisiva. En los próximos años se van a producir cambios relevantes en la red ferroviaria, en el sistema de autobús y en la intermodalidad, con el reto de que todo ese esfuerzo se traduzca en un servicio más útil para la ciudadanía, mejor coordinado entre municipios y más atractivo frente al vehículo privado.

Tras la apertura de Martínez Mus, quien detalló un plan de inversiones global de más de 320 millones de euros, se celebró una mesa redonda para analizar estos retos. El debate contó con la participación del director gerente de FGV, Alfonso Novo; el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, y el director de movilidad en Levante de Vectalia, Allan Khochman. Al acto acudió el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en calidad de público, junto a su concejal Carlos de Juan (Movilidad Urbana). También, el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, anfitrión del evento. Y las concejales de Mutxamel Lara Llorca (Personal y MMAA) y Loreto Riera (Cultura y Educación).

El vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus. Iván Villarejo

El foro sobre la Movilidad en la comarca de l’Alacantí, dibujó una hoja de ruta ambiciosa para transformar el transporte en el área metropolitana de Alicante, situando la coordinación y la inversión como los ejes centrales de una nueva etapa. Para Martínez Mus, el mensaje de su conselleria es nítido: la movilidad no es solo un reto de transporte, sino de calidad de vida y economía.

Durante su intervención, Martínez Mus calificó de "titánico" el esfuerzo necesario para dar un giro al modelo actual. Por ello, defendió un cambio de paradigma donde "el transporte público no solo tiene que ser una alternativa, tiene que ser la opción preferente para la ciudadanía".

"No nos valen las soluciones parciales, las medidas aisladas". Martínez Mus detalló que la estrategia de la Generalitat pivota sobre la mejora del autobús metropolitano y un plan de inversiones "ambicioso y realista" para el TRAM, herramientas que considera fundamentales para revertir la tendencia histórica en la movilidad comarcal. Según explicó, el objetivo final es pasar de una gestión centrada únicamente en líneas de transporte a una verdadera "gestión de la movilidad", donde el usuario pueda desplazarse de forma sencilla y eficiente "sin importar el medio que utilice".

En su intervención, el conseller también puso el foco en la movilidad como un factor esencial de "cohesión territorial" y justicia social, asegurando que garantizar conexiones de calidad en todos los municipios, sin importar su tamaño, es "garantizar igualdad de oportunidades".

Martínez Mus defendió que cada ciudadano que opta por el transporte público representa un coche menos en la carretera, lo que se traduce en "menos congestión, menos emisiones y más eficiencia" para el conjunto de la sociedad. Por ello, concluyó que la apuesta decidida de su departamento por estas infraestructuras no es solo una cuestión de movimiento de personas, sino una vía para "conectar oportunidades, reducir desigualdades y proteger nuestro medio ambiente".

Los alcaldes Luis Barcala (Alicante) y Rafael García Berenguer (Mutxamel), junto al conseller Vicente Martínez Mus antes del inicio del acto. Iván Villarejo

En cuanto al desglose económico de estas actuaciones, el vicepresidente Martínez Mus detalló una inversión global en el área metropolitana de Alicante, antes citada, que supera los 320 millones de euros. Esta cifra incluye una aportación directa de la Generalitat de 7 millones de euros anuales durante la próxima década para el nuevo sistema de transporte por carretera -lo que supone un compromiso de 70 millones de euros- con el fin de garantizar una "movilidad pública de calidad" que requiere "planificación, gestión e inversión sostenida".

Por su parte, el plan estratégico de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para el periodo 2026-2030 contempla más de 250 millones de euros destinados específicamente a modernizar y ampliar el servicio en la provincia, destacando como hito principal la futura Estación Central Intermodal. Esta infraestructura clave, que el conseller calificó como un proyecto donde "todo va a conectar", contará con una financiación superior a los 100 millones de euros para integrar el TRAM, el autobús y otros modos de transporte en un "único sistema".

El objetivo de este despliegue presupuestario es, según Martínez Mus, ganar capacidad y anticiparse a las necesidades de los próximos años mediante "hechos e inversiones" que ya están en marcha.

Complementar, no competir

Tras las palabras del conseller, la mesa redonda profundizó en la ejecución de estos planes. Alfonso Novo, director gerente de FGV, cogió el guante lanzado por el conseller sobre la futura estación central intermodal como la "piedra angular" que permitirá conectar todos los sistemas en un único punto, un proyecto que supera los 100 millones de euros y que el directivo espera tener culminado a "finales del 28 o principios del 29".

el director gerente de FGV, Alfonso Novo, durante la mesa redonda. Iván Villarejo

Según Novo, esta infraestructura evitará la improvisación y permitirá "relanzar todos los servicios y todas las nuevas líneas" , apoyándose además en la llegada de nuevas unidades de tranvía con mayor capacidad y confort que empezarán a rodar tras el verano.

En cualquier caso, durante el transcurso de la mesa redonda, los tres intervinientes coincidieron de forma unánime en que el éxito del nuevo modelo reside en que los distintos medios de transporte público no funcionen como rivales, sino como piezas de un mismo engranaje donde la clave sea la complementariedad.

Alfonso Novo “Lo que hay que evitar a toda costa es hacer una competencia desleal; hay que combinar los medios de forma que podamos servir mejor a las personas sin canibalizarnos por los usuarios"

Alfonso Novo insistió en que se debe evitar a toda costa una "competencia desleal" que termine por "canibalizar" los medios de transporte, señalando que no tiene sentido solapar rutas de autobús con los trazados del tren. En esta misma línea, Allan Khochman defendió que el autobús y el Tram deben ser "sistemas paralelos complementarios" para evitar ineficiencias, ya que el usuario lo que demanda es una red única que cubra sus necesidades de forma global. Finalmente, el alcalde Rafael García Berenguer reforzó esta visión de unidad al afirmar que, aunque existan demandas específicas en cada municipio, la realidad de la comarca obliga a "combinar perfectamente autobuses y Tram" para ofrecer un servicio que sea realmente competitivo frente al vehículo privado.

Desde la perspectiva municipal, el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, agradeció que por primera vez los municipios se sientan "escuchados" en una comarca que funciona como un área metropolitana de más de 500.000 personas. Berenguer insistió en la necesidad de que el transporte sea "competitivo" frente al coche y recordó demandas históricas como la conexión con la universidad, eliminada en 2015, y la necesidad de transporte hacia las playas durante todo el año y no solo en verano.

Rafael García Berenguer "Por primera vez nos sentimos escuchados. Es importante que se escuche a los municipios porque durante muchos años hemos utilizado el Tram como un ariete entre municipios y debe ser no un ariete, sino una solución"

El alcalde subrayó que Mutxamel no puede ser una "isla" y reivindicó un papel fundamental para su municipio en el diseño de cualquier estrategia de movilidad. Además, aprovechó el encuentro para reclamar también las infraestructuras que dependen del Gobierno de España. García Berenguer fue contundente al reclamar que el Ministerio mantenga el mismo nivel de escucha que la Generalitat para eliminar los obstáculos que frenan el desarrollo de la comarca.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, durante una de sus intervenciones. Iván Villarejo

El primer edil señaló como una prioridad absoluta la necesidad de actuar sobre la "cubierta de la A-70", una infraestructura que actualmente funciona como una "barrera de crecimiento" para Mutxamel y que dificulta enormemente la llegada de proyectos clave como el propio TRAM. Berenguer insistió en que la movilidad debe entenderse como un "todo", por lo que también exigió mejoras urgentes en las vías que rodean la AP-7, las cuales presentan diversas "deficiencias" desde su construcción que limitan la capacidad de comunicación y progreso del municipio.

Allan Khochman “Es fundamental que la Administración y los operadores estemos alineados y que esto se materialice en contratos que sean flexibles y durables para dar respuesta a las necesidades de la sociedad y responder a las coyunturas económicas”

Por su parte, Allan Khochman, director de movilidad en Levante de Vectalia, detalló las mejoras técnicas del nuevo mapa de autobuses, que incluye 20 rutas diseñadas para ser más directas y eficientes. Khochman destacó la importancia de la colaboración público-privada para que los contratos sean "flexibles y durables" ante cambios imprevistos en la demanda, como los causados por la guerra de Ucrania o las bonificaciones tarifarias. Asimismo, defendió que el autobús y el Tram deben ser "sistemas paralelos complementarios" para evitar una competencia desleal que perjudique al servicio global.

Nuevas unidades

En cuanto a la renovación de la flota, el director gerente de FGV, Alfonso Novo, detalló que ya se encuentra avanzada la adquisición de las nuevas unidades 4500, unos tranvías que calificó como más ágiles, ligeros y sostenibles. Estas máquinas destacan por su mayor capacidad, ya que cada unidad podrá transportar a 100 personas más que las actuales, lo que permitirá responder mejor al crecimiento de la demanda y mejorar las frecuencias del servicio.

Según las previsiones manejadas por Novo, las primeras unidades empezarán a llegar y a estar operativas a la vuelta de este verano, momento en el que se iniciarán las adecuaciones necesarias en estaciones como Sangueta o Puerta de Alicante para su puesta en marcha definitiva.

El director de movilidad en Levante de Vectalia, Allan Khochman, en la mesa redonda.

También en el ámbito del autobús se produjeron anuncios. Khochman, director de movilidad en Levante de Vectalia, subrayó la importancia de adaptar la capacidad de la flota a la realidad actual mediante la incorporación de más unidades de autobuses articulados de 18 metros. Según explicó, este incremento de vehículos de gran capacidad frente a los convencionales de 12 metros es una medida estratégica para dar respuesta a los picos de demanda que ya no son puntuales, sino que se mantienen sostenidos en el tiempo.

Además defendió que esta renovación es un elemento que "va pidiendo la propia sociedad" y resulta fundamental para mejorar la eficiencia del sistema, permitiendo gestionar de manera más eficaz el volumen de viajeros en los momentos de máxima afluencia en la comarca.