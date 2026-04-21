Ya es oficial: deducciones de 900 € en la declaración de la renta por nacimiento de bebés en la Comunidad Valenciana

La Comunitat Valenciana ha confirmado este año nuevas deducciones fiscales en la declaración de la renta que alcanzan hasta los 900 euros para las familias que hayan tenido hijos, reforzando así las ayudas vinculadas a la natalidad en el territorio.

La campaña de la renta correspondiente a 2025 ya está en marcha y, desde hace unos días, los contribuyentes pueden acceder al borrador y empezar a presentarlo.

Además, desde este momento ya es posible aplicar las deducciones autonómicas, que en los días previos habían generado algunos problemas técnicos en su incorporación, según se había venido comentando.

Con estos ajustes ya operativos, los ciudadanos pueden beneficiarse de las novedades fiscales aprobadas por la Generalitat Valenciana.

En este contexto, la Generalitat ha puesto el foco en incentivar la natalidad mediante mejoras significativas en las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento.

Se trata de una de las principales novedades de esta campaña y supone un incremento notable de las cuantías respecto a ejercicios anteriores. Así, las familias con rentas inferiores a 60.000 euros en tributación individual o 78.000 euros en conjunta podrán beneficiarse de deducciones ampliadas.

Deducciones por nacimiento

En concreto, la deducción del IRPF por nacimiento, adopción o acogimiento, solo pueden aplicarla los contribuyentes con rentas inferiores a 30.000€ en tributación individual y 47.000 en tributación conjunta.

La deducción pasa de 300 a 600 euros si se trata del primer niño, niña o adolescente en régimen de acogimiento familiar o delegación de guarda con fines de adopción.

Para el segundo, la cuantía asciende a 750 euros, mientras que para el tercero y sucesivos se eleva hasta los 900 euros, que es el máximo contemplado.

Esta medida también incluye los supuestos de adopción o acogimiento familiar, ampliando su alcance a distintos modelos de familia.

Estas deducciones, que se aplican ya en la actual campaña de la renta, tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y suponen un ahorro estimado de unos 10 millones de euros en su primer año.

Con ello, el Consell pretende aliviar la carga económica que supone la crianza y fomentar tanto la natalidad como el acogimiento familiar.

Además, la normativa contempla que las familias acogedoras puedan acceder a otras deducciones que anteriormente estaban más limitadas, como las relacionadas con guarderías, conciliación laboral, material escolar o el cuidado de personas con discapacidad, ampliando así el abanico de beneficios fiscales disponibles.

Otras deducciones

Más allá de las ayudas vinculadas a la natalidad, la Comunitat Valenciana lleva un par de campañas aplicando otras deducciones relevantes, especialmente en el ámbito sociosanitario, deportivo y cultural.

En concreto, se podrán deducir hasta un 30% de gastos en salud bucodental, óptica o salud mental, así como en actividades deportivas, con distintos topes según el caso.

También se incluyen deducciones específicas para enfermedades raras, Alzheimer o daño cerebral adquirido.

A ello se suma una nueva deducción por formación musical, que permite desgravar hasta 150 euros anuales por gastos como la compra de instrumentos, clases o cuotas en conservatorios y sociedades musicales, en una clara apuesta por fomentar tanto el bienestar como la cultura.